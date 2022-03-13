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Музыка

Монатик, Санина, Вакарчук поддержали медиков концертом

13 марта 2022, 17:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Монатик, Санина, Вакарчук поддержали медиков концертом

В Украине создали видеоконцерт для медработников, которые спасают жизни наших людей и защищают страну.

Так, организаторами выступили канал MED+ и соучредитель Национальной музыкальной премии YUNA Павел Шилько. В проекте взяли участие больше 40 украинских знаменитостей, среди которых Монатик, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Святослав Вакарчук, Екатерина Осадчая, Мария Ефросинина, Потап, Наталья Могилевская, Юрий Горбунов, Екатерина Кухарь, Руслана и многие другие.

Во время концерта не обошлось и без неожиданностей — Монатик исполнил новую песню с припевом Війна твоє ім’я. Не весна, Пивоварок также спел композицию со словами Не твоя війна, а Могилевская презентовала переделанную песню с музыкой своего хита Місяць.

Также многие звезды исполнили хиты, которые сильно нравятся украинцам. На концерте выступила Санина с песней Журавлі, Александра Зарицкая спела Плакала, а Виктор Павлик и Виталий Козловский предпочли народные песни.

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Теги
Війна в Україні , Концерт
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