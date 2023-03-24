Дуже часто, прийшовши на манікюр, дівчата не знають, на якому кольорі зупинити свій вибір. Тому найчастіше зупиняються на нюдових відтінках, червоних та інших базових розмальовках.

Але якщо ви хочете вибрати модний відтінок нігтів, який доповнюватиме образ у 2023 році, можна подивитися варіанти кольорів – у матеріалі Фактів.

Модні кольори манікюру 2023: блакитний

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Зараз дивляться

Якщо хочеться зробити нюд, але помітніший, ніж зазвичай, варто придивитися до блакитних відтінків. У цей час будуть чудово і свіжо виглядати м’які, світлі кольори, а ближче до літа вже рекомендують робити насичені яскраво-блакитні нігті.

Ліловий колір

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Ліловий – дуже ніжний відтінок, який гармонійно впишеться у будь-який образ. Цей колір нігтів зустрічається набагато рідше червоного, молочного, синього, чорного та інших, тому ви точно будете не як усі.

Жовтий колір

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Якщо ви любите яскравий манікюр, можна придивитися до жовтих відтінків. Нігті такого кольору будуть досить помітними й зможуть підняти настрій, коли за вікном хмарно та сіро.

Можна зупинитися як на світлих, так і на темніших відтінках жовтого: у трендах манікюру 2023 пастельний, неоновий, пісочний та гірчичний відтінки.

Фісташковий колір

Такий варіант манікюру користується популярністю з минулого року. Завдяки тому, що це дуже незвичайний відтінок (щось середнє між зеленим та блакитним), фісташка посіла провідне місце у трендах манікюру на 2023 рік.

Червоний манікюр

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Для тих, хто втомився від дуже яскравого червоного кольору, є безліч красивих його варіацій. Приглушений або запорошений червоний виглядає одночасно стримано та елегантно.

Темно-зелений манікюр

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Благородний і класичний відтінок, який ідеально виглядатиме на доглянутих руках. До нього можна додати різні мінімалістичні малюнки чи деталі.

Золотий манікюр

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Золотий колір можна обіграти по-різному, наприклад, на коротких нігтях можна зробити форму м’якого квадрата. Таким чином манікюр виглядає дуже спокійно та елегантно, а золотий блиск додає дива цьому дизайну.

Срібний манікюр

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Як і золотий, сріблястий – це вже класика. Однак, на відміну від золотого, він навіть більш універсальний: манікюр такого кольору підійде до багатьох луків.

Нефритовий манікюр

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Манікюр кольору нефриту – дуже цікаве та стильне рішення. У китайській культурі нефрит символізує мудрість та вічність, у корейській – здоров’я та удачу. До того ж він чудово виглядає на нігтях.

Манікюр кольору металік

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Тренд на металік оформлення нігтів не виходить із моди й буде з нами весь 2023 рік. У пріоритеті яскраві відтінки, наприклад, металевий зелений або червоний, але можете зупинитися на класичному золотому або сріблястому металік-манікюрі.