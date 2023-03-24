Очень часто, придя на маникюр, девушки не знают, на каком цвете остановить свой выбор. Поэтому зачастую останавливаются на нюдовых оттенках, красных и других базовых раскрасках.

Но если вы хотите выбрать модный оттенок ногтей, который будет дополнять образ в 2023 году, можно посмотреть варианты ногтей – в материале Фактов.

Модные цвета маникюра 2023: голубой

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Если хочется сделать нюд, но более заметный, чем обычно, стоит присмотреться к голубым оттенкам. В это время будут отлично и свежо выглядеть мягкие, светлые цвета, а ближе к лету уже рекомендуют делать насыщенные ярко-голубые ногти.

Лиловый цвет

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Лиловый – очень нежный оттенок, который гармонично впишется в любой образ. Этот цвет ногтей встречается гораздо реже красного, молочного, синего, черного и других, так что вы точно будете не как все.

Желтый цвет

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Если любите яркий маникюр, можно присмотреться к желтым оттенкам. Ногти такого цвета будут достаточно заметными и смогут поднять настроение, когда за окном пасмурно и серо.

Можно остановиться как на светлых, так и на более темных оттенках желтого: в трендах маникюра 2023 пастельный, неоновый, песочный и горчичный оттенки.

Фисташковый цвет

Такой вариант маникюра пользуется популярностью с прошлого года. Благодаря тому, что это очень необычный оттенок (что-то среднее между зеленым и голубым), фисташка заняла ведущее место в трендах маникюра на 2023 год.

Красный маникюр

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Для тех, кто устал от кричащего красного цвета, есть множество красивых его вариаций. Приглушенный или пыльный красный смотрится одновременно сдержанно и элегантно.

Темно-зеленый маникюр

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Благородный и классический оттенок, который будет идеально смотреться на ухоженных руках. К нему можно добавить разные минималистичные рисунки или детали.

Золотой маникюр

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Золотой цвет можно обыграть по-разному, например, на коротких ногтях сделать форму мягкого квадрата. Таким образом маникюр смотрится очень спокойно и элегантно, а золотой блеск добавляет волшебства этому дизайну.

Серебряный маникюр

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Как и золотой, серебристый или же серебряный – это уже классика. Однако, в отличие от золотого, он даже еще более универсален: маникюр такого цвета подойдет ко многим лукам.

Нефритовый маникюр

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Маникюр цвета нефрита – очень интересное и стильное решение. В китайской культуре нефрит символизирует мудрость и вечность, в корейской – здоровье и удачу. К тому же, он отлично смотрится на ногтях.

Маникюр цвета металлик

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Тренд на металлик оформление ногтей не выходит из моды и будет с нами весь 2023 год. В приоритете яркие оттенки, например, металлический зеленый или красный, но можете остановиться на классическом золотом или серебристом металлик-маникюре.