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Між нами нічого немає: Квіткова розповіла про стосунки з Добриніним

3 Жовтня 2023, 14:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Квиткова
Джерело: Ксенія Мішина

Блогерка Даша Квіткова розповіла, в яких стосунках зараз з ексчоловіком, телеведучим Нікітою Добриніним.

Вона зазначила, що вони вже рік живуть окремо, а тому крім сина їх нічого не пов’язує. Про їхнє розставання стало відомо в січні 2023 року.

– Ми максимально в нейтральних стосунках, у стосунках батьків. Спілкуємося виключно з приводу Лева, більше нічого між нами немає, – сказала Квіткова.

Блогерка додала, що після розлучення в неї жодних зобов’язань не додалося, вона робить усе те, що робила в шлюбі.

Зараз дивляться

– Мені не було важко в шлюбі, я робила те саме, що й зараз поза ним, усе від А до Я. Зараз у мене є допомога, тому все добре, – поділилася Даша.

Також Квіткова наголосила, що зараз абсолютно щаслива і цінує те, що має. Однак щодо того, зайняте її серце чи ні, говорити не хоче.

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Раніше ми писали про те, що Даша Квіткова і Нікіта Добринін продають спільний будинок. Ціна нерухомості $320 тис.

Джерело
УНІАН
Теги
Даша Квіткова Микита Добринін
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