Блогерша Даша Квиткова рассказала, в каких отношениях сейчас с экс-супругом, телеведущим Никитой Добрыниным.

Она отметила, что они уже год живут по отдельности, а потому кроме сына их ничего не связывает. Об их расставании стало известно в январе 2023 года.

— Мы максимально в нейтральных отношениях, в отношениях родителей. Общаемся исключительно по поводу Льва, больше ничего между нами нет, — сказала Квиткова.

Блогер добавила, что после развода у нее никаких обязательств не прибавилось, она делает все то, что делала в браке.

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— Мне не было трудно в браке, я делала то же, что и сейчас вне его, все от А до Я. Сейчас у меня есть помощь, поэтому все хорошо, — поделилась Даша.

Также Квиткова подчеркнула, что сейчас абсолютно счастлива и ценит то, что имеет. Однако по поводу того, занято ее сердце или нет, говорить не хочет.

Ранее мы писали о том, что Даша Квиткова и Никита Добрынин продают общий дом. Цена недвижимости $320 тыс.