Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Между нами ничего нет: Квиткова рассказала об отношениях с Добрыниным

3 октября 2023, 14:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Даша Квиткова
Источник: Ксения Мишина

Блогерша Даша Квиткова рассказала, в каких отношениях сейчас с экс-супругом, телеведущим Никитой Добрыниным.

Она отметила, что они уже год живут по отдельности, а потому кроме сына их ничего не связывает. Об их расставании стало известно в январе 2023 года.

— Мы максимально в нейтральных отношениях, в отношениях родителей. Общаемся исключительно по поводу Льва, больше ничего между нами нет, — сказала Квиткова.

Блогер добавила, что после развода у нее никаких обязательств не прибавилось, она делает все то, что делала в браке.

Сейчас смотрят

— Мне не было трудно в браке, я делала то же, что и сейчас вне его, все от А до Я. Сейчас у меня есть помощь, поэтому все хорошо, — поделилась Даша.

Также Квиткова подчеркнула, что сейчас абсолютно счастлива и ценит то, что имеет. Однако по поводу того, занято ее сердце или нет, говорить не хочет.

Читайте также:
Никита Добрынин и Даша КвитковаСпокоен за будущее сына: Добрынин и Квиткова поделили имущество после развода

Ранее мы писали о том, что Даша Квиткова и Никита Добрынин продают общий дом. Цена недвижимости $320 тыс.

Источник
УНИАН
Теги
Даша Квиткова Никита Добрынин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь