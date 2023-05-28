Щороку в останню неділю травня відзначають День Києва. У 2023 році свято припадає на 28 травня. Місто великих можливостей – саме так багато хто для себе асоціює столицю, і саме такою для багатьох вона і є.

Акторка Наталка Денисенко, співачки MamaRika, Надя Дорофєєва, Мішель Андраде та виконавець Олексій Завгородній (Позитив) розповіли в ексклюзивних коментарях Фактам ICTV, за що вони люблять Київ.

Так, зірка серіалу Кріпосна Наталка Денисенко каже, столиця – місто її мрії, яке вона малювала у своїх думках ще будучи школяркою.

– Ще тоді мріяла, що вступлю до Києва в університет і буду тут жити. Була мрія, що коли виросту, досягну успіхів і буду їхати на своєму авто Хрещатиком. Це здавалося, що так буде круто, – ділиться Наталка.

Наразі мрія здійснилася. Останнім часом акторка часто їздить центром столиці на своєму авто і згадує, як раніше уявляла собі це.

– Обожнюю Київ. Я люблю і європейські міста. Нещодавно була в Барселоні на благодійному вечорі – це теж місто моєї мрії, але я так чекала, коли повернуся додому. Київ – місто мого серця, – наголосила Денисенко.

Максимально продуктивною в Києві себе почуває виконавиця MamaRika. Вона пробувала жити в інших місцях – в Одесі, у Львові, у Червонограді, але такою корисною, як у столиці, себе не відчувала ніде.

Крім того, Київ ідеально поєднується з відпочинком, оскільки окрім роботи є безліч красивих місць, які можна відвідати.

– Місце сили, де ти на максималках можеш проявити себе. У мене багато історій, пов’язаних із Києвом. Тут почався мій творчий шлях, моя кар’єра, тут я зустріла коханого, народила сина. Більшість подій з мого життя відбувалося тут, – каже MamaRika.

Згадує, коли тільки починала свою кар’єру після проєкту Фабрика зірок, її в Києві прихистив друг. Завжди є люди, які допоможуть.

Додає, столиця не одразу пускає тебе у своє серце, треба показати, що ти справді, умовно кажучи, хочеш її підкорити.

– Але якщо ти не здаєшся, багато працюєш, у якийсь момент Київ відкриває свої обійми і дає тобі те, що ти хочеш. У моєму випадку – це взаємне кохання сталося, і я дійсно знайшла своє місце сили, мені тут дуже добре і комфортно. Я люблю Київ, – сказала співачка.

Після початку повномасштабного вторгнення в багатьох країнах із благодійними концертами встигла побувати Надя Дорофєєва (Dorofeeva). Каже, на тлі цього Київ став ще ріднішим і прекраснішим.

– Навіть під час війни в країні він розкривається і розвивається. Не буду говорити про минуле – його вже немає. Хочу сказати про наше з Києвом майбутнє. Я бачу його центром європейської культури і думаю, що наші творчі люди приведуть Київ до надзвичайного рівня в усіх сферах – і я дуже хочу бути частиною цього розвитку, – зізналася Надя.

Співачка Мішель Андраде любить Київ за те, що він дозволяє робити все, що душа забажає. Місто настільки гостинне, що розквітаєш цілий рік.

– Тут особлива енергетика, неймовірні люди, найсмачніша їжа і найкращий сервіс. Це найтепліше місто. Це дім. Це місце, де завжди можеш бути собою, – зазначила артистка.

Київ – рідне місто для співака Позитива. Тут він виріс і сформувався як особистість. У дворі на Троєщині в Олексія з’явилися перші друзі. Згадує сутички з сусідніми дворами, які дали йому зрозуміти, що таке команда.

Саме в Києві були перші бійки, баскетбол, перше кохання і спроби знайти себе в цьому світі.

– Далі Академія мистецтв, Оболонь, набережна, пляж, перші поцілунки, розлуки… Майдан, пасаж, Хрещатик, захоплення хіп-хоп культурою, музикою і брейкдансом. Вулиці і сквери, які надихають, ботанічні сади і парки, які справляють на тебе враження краще, ніж психологи. Де монологи в голові переростають у діалоги з випадковими художниками, – каже Позитив.

Зізнається, по-справжньому закоханий у київські пейзажі, де стародавня архітектура перетинається зі скляними хмарочосами. Місто, де кожен може знайти себе зараз і уявити велике майбутнє, дивлячись на захопливі мурали зі своєю особливою місією.