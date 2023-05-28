Ежегодно в последнее воскресенье мая отмечают День Киева. В 2023 году праздник приходится на 28 мая. Город больших возможностей — именно так многие для себя ассоциируют столицу, и именно такой для многих она и является.

Актриса Наталка Денисенко, певицы MamaRika, Надя Дорофеева, Мишель Андраде и исполнитель Алексей Завгородний (Позитив) рассказали в эксклюзивных комментариях Фактам ICTV, за что они любят Киев.

Так, звезда сериала Крепостная Наталка Денисенко говорит, столица — город ее мечты, который она рисовала в своих мыслях еще будучи школьницей.

— Еще тогда мечтала, что поступлю в Киев в университет и буду здесь жить. Была мечта, что когда выросту, достигну успехов и буду ехать на своем авто по Крещатику. Это казалось, что так будет круто, — делится Наталка.

Сейчас мечта сбылась. В последнее время актриса часто ездит по центру столицы на своем авто и вспоминает, как ранее представляла себе это.

— Обожаю Киев. Я люблю и европейские города. Недавно была в Барселоне на благотворительном вечере — это тоже город моей мечты, но я так ждала, когда вернусь домой. Киев — город моего сердца, — подчеркнула Денисенко.

Максимально продуктивной в Киеве себя чувствует исполнительница MamaRika. Она пробовала жить в других местах — в Одессе, во Львове, в Червонограде, но такой полезной, как в столице, себя не ощущала.

Кроме того, Киев идеально сочетается с отдыхом, поскольку кроме работы есть множество красивых мест, которые можно посетить.

— Место силы, где ты на максималках можешь проявить себя. У меня много историй, связанных с Киевом. Тут начался мой творческий путь, моя карьера, тут я встретила любимого, родила сына. Большинство событий из моей жизни происходило тут, — говорит MamaRika.

Вспоминает, когда только начинала свою карьеру после проекта Фабрика звезд, ее в Киеве приютил друг. Всегда есть люди, которые помогут.

Добавляет, столица не сразу пускает тебя в свое сердце, нужно показать, что ты действительно, условно говоря, хочешь ее покорить.

— Но если ты не сдаешься, много работаешь, в какой-то момент Киев открывает свои объятия и дает тебе то, что ты хочешь. В моем случае — эта взаимная любовь произошла, и я действительно нашла свое место силы, мне тут очень хорошо и комфортно. Я люблю Киев, — сказала певица.

После начала полномасштабного вторжения во многих странах с благотворительными концертами успела побывать Надя Дорофеева (Dorofeeva). Говорит, на фоне этого Киев стал еще роднее и прекраснее.

— Даже во время войны в стране он раскрывается и развивается. Не буду говорить о прошлом — его уже нет. Хочу сказать о нашем с Киевом будущем. Я вижу его центром европейской культуры и думаю, что наши творческие люди приведут Киев к чрезвычайному уровню во всех сферах — и я очень хочу быть частью этого развития, — призналась Надя.

Певица Мишель Андраде любит Киев за то, что он позволяет делать все, что душа хочет. Город настолько гостеприимный, что расцветаешь круглый год.

— Здесь особая энергетика, невероятные люди, самая вкусная еда и лучший сервис. Это самый теплый город. Это дом. Это место, где всегда можешь быть собой, — отметила артистка.

Киев — родной город для певца Позитива. Тут он вырос и сформировался как личность. Во дворе на Троещине у Алексея появились первые друзья. Вспоминает стычки с соседними дворами, которые дали ему понять, что такое команда.

Именно в Киеве были первые драки, баскетбол, первая любовь и попытки найти себя в этом мире.

— Дальше Академия искусств, Оболонь, набережная, пляж, первые поцелуи, разлуки… Майдан, пассаж, Крещатик, увлечение хип-хоп культурой, музыкой и брейкдансом. Улицы и скверы, которые вдохновляют, ботанические сады и парки, которые производят на тебя впечатление лучше, чем психологи. Где монологи в голове перерастают в диалоги со случайными художниками, — говорит Позитив.

Признается, по-настоящему влюблен в киевские пейзажи, где древняя архитектура пересекается со стеклянными небоскребами. Город, где каждый может найти себя сейчас и представить большое будущее, глядя на захватывающие мураллы со своей особой миссией.