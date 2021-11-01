Мішель Андраде вирушила на побачення з першим Холостяком, заплативши йому €500

Співачка та ведуча тревел-шоу Орел та Решка. Земляни Мішель Андраде вирушила на побачення з першим Холостяком Словенії Грегором Чеглаєм. Однак ця послуга не безкоштовна.

– За правилами сезону Земляни ми знайомимося з людьми. Оскільки мені дісталася безлімітна картка, я зустрілася з дуже багатим, знаменитим і симпатичним чоловіком. Так, я зустрілася з першим холостяком Словенії Грегором Чеглаєм. Йому 31 рік, він фармацевт і зірка того самого реаліті, де багато дівчат борються за серце одного завидного та багатого, – поділилася Мішель.

Дівчина зазначила, що погодився він на зустріч не безкоштовно. Загалом, будь-хто може піти з ним на вечерю всього за €500. Вона додала, що це чудовий спосіб дізнатися більше про словенських

чоловіків, які вважаються найстійкішими холостяками.

Вони головні холостяки Європи, бо дуже не люблять одружуватися. Якщо подивитися статистику, то Словенія – остання в Європі за кількістю офіційних шлюбів. Але якщо словенці таки одружуються, то в сім’ї вони мають повну рівноправність. Немає поділу на чоловічі та жіночі справи. Для них звично, якщо чоловік сидить у декреті, а дружина заробляє гроші.

За словами Грегора, у Словенії лише 30% чоловіків – сміливі та рішучі, але більшість – це матусині синочки, їм і дружина особливо не потрібна, бо навіть після 30 живуть із батьками.

– Словенські чоловіки стримані, не показують одразу своїх почуттів, довго розгойдуються. Вони настільки нерішучі, що навіть приказка є: поки словенець думає про побачення з дівчиною, хорват уже на ній одружується. Ось один мій приятель був закоханий у дівчину і все соромився покликати її на побачення. Зрештою вирішив написати запрошення на величезному плакаті, який повісив на мосту. Але вона не погодилася, – розповів Грегор