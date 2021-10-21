Українська співачка Мішель Андраде випустила кліп на нову пісню Без сну. Знаменитість розповіла про сенс пісні та опублікувала ролик в YouTube.
– Якими б різними ми не були, нас об’єднує ніч – час натхнення, свободи, яскравих фарб, любові до життя і до самих себе. Вночі ми не залежимо від чужих думок і навішених ярликів, а насолоджуємося духом мегаполісу, – поділилася змістом пісні Мішель.
У ролику співачка катається на квадроциклі та авто в оточенні екстремалів на мотоциклах, трюкових мопедах і спортивних авто. Потім Мішель співає в причепі вантажівки, в якому розташований диван.
Екстриму додають відкриті двері причепа, з якого видно, що транспорт катається нічними вулицями мегаполісу.
Шанувальники відреагували на роботу співачки:
- Мішель, це шалено круто! Я дуже сумувала за твоїм треками!
- У кліпу така гарна корекція кольору.
- Недолуга пісня… Ти правда можеш краще.
- Красиво. Мішель красива і дуже мила!
Нагадаємо, що зовсім недавно Мішель прикрасила новий випуск чоловічого журналу PlayBoy Ukraine. На особистій сторінці в Instagram зірка поділилася серією відвертих фото. Для еротичної фотосесії Андраде вибрала чорні шкіряні штани та куртку.