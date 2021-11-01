Мишель Андраде отправилась на свидание с первым Холостяком, заплатив ему €500

Певица и ведущая тревел-шоу Орел и Решка. Земляне Мишель Андраде отправилась на свидание с первым Холостяком Словении Грегором Чеглаем. Однако услуга эта не бесплатная.

— По правилам сезона Земляне, мы знакомимся с людьми. А так как мне досталась безлимитная карточка, я встретилась с очень богатым, знаменитым и симпатичным мужчиной. Да, я встретилась с первым холостяком Словении — Грегором Чеглаем. Ему 31 год, он фармацевт и звезда того самого реалити, где много девушек борются за сердце одного завидного и богатого, — поделилась Мишель.

Девушка отметила, что согласился он на встречу не за бесплатно. В целом, любой желающий может пойти с ним на ужин всего за €500. Она добавила, что это отличный способ, чтобы узнать больше о словенских мужчинах, которые считаются самыми стойкими холостяками.

Они главные холостяки Европы, потому что очень не любят жениться. Если посмотреть статистику, то Словения — самая последняя в Европе по количеству официальных браков. Но если словенцы таки женятся, то в семье у них полное равноправие. Нет деления на мужские и женские дела. Для них привычно, если муж будет сидеть в декрете, а жена — зарабатывать деньги.

По словам Грегора, в Словении лишь 30% мужчин — смелые и решительные, но большинство — это маменькины сыночки, им и жена особо не нужна, потому что даже после 30 живут с родителями.

— Словенские мужчины сдержанные, не показывают сразу своих чувств, долго раскачиваются. Они настолько нерешительные, что даже поговорка есть: пока словенец думает о свидании с девушкой, хорват уже на ней женится. Вот один мой приятель был влюблен в девушку и все стеснялся позвать ее на свидание. В итоге решил написать приглашение на огромном плакате, который повесил на мосту. Но она не согласилась, — рассказал Грегор.