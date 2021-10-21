Мінкульт вніс до чорного списку 14 російських акторів

Для 14 російських акторів в’їзд в Україну тепер закритий. Міністерство культури та інформаційної політики внесло їх до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Зміни внесли за поданням Служби безпеки України.

Йдеться про Максима Дахненка, який грав в Останньому богатирі. Також до списку внесли відомого радянського та російського актора Володимира Ільїна.

Крім того, до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, внесли Олексія Кравченка. Його більшість глядачів знає за його ролями у Спецназі, Бригаді та 9 роті.

Повний перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці:

Сергій Гарусов;

Максим Дахненко;

Марина Денисова;

Володимир Ільїн;

Олексій Кравченко;

Євген Кузьмін;

Олександр Марушев;

Андрій Терентьєв;

Микита Терентьєв;

Світлана Терентьєва;

Гліб Темнов;

Олексій Червяков;

Олена Чижова;

Андрій Шаповал.

Фото: Олексій Кравченко