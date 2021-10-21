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Минкульт внес в черный список 14 российских актеров

21 октября 2021, 12:14 Євгенія Шапоренко
Минкульт внес в черный список 14 российских актеров

Для 14 российских актеров въезд в Украину теперь закрыт. Министерство культуры и информационной политики внесло их в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Изменения внесли по представлению Службы безопасности Украины.

Речь идет о Максиме Дахненко, который играл в фильме Последний богатырь. Также в список внесли известного советского и российского актера Владимира Ильина.

Кроме того, в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, внесли Алексея Кравченко. Его большинство зрителей знает по ролям в Спецназе, Бригаде и 9 роте.

Полный перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности:

  • Сергей Гарусов;
  • Максим Дахненко;
  • Марина Денисова;
  • Владимир Ильин;
  • Алексей Кравченко;
  • Евгений Кузьмин;
  • Александр Марушев;
  • Андрей Терентьев;
  • Никита Терентьев;
  • Светлана Терентьева;
  • Глеб Темнов;
  • Алексей Червяков;
  • Елена Чижова;
  • Андрей Шаповал.

Фото: Алексей Кравченко

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Мінкульт
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