Минкульт внес в черный список 14 российских актеров

Для 14 российских актеров въезд в Украину теперь закрыт. Министерство культуры и информационной политики внесло их в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Изменения внесли по представлению Службы безопасности Украины.

Речь идет о Максиме Дахненко, который играл в фильме Последний богатырь. Также в список внесли известного советского и российского актера Владимира Ильина.

Кроме того, в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, внесли Алексея Кравченко. Его большинство зрителей знает по ролям в Спецназе, Бригаде и 9 роте.

Полный перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности:

Сергей Гарусов;

Максим Дахненко;

Марина Денисова;

Владимир Ильин;

Алексей Кравченко;

Евгений Кузьмин;

Александр Марушев;

Андрей Терентьев;

Никита Терентьев;

Светлана Терентьева;

Глеб Темнов;

Алексей Червяков;

Елена Чижова;

Андрей Шаповал.

Фото: Алексей Кравченко