Минкульт внес в черный список 14 российских актеров

Для 14 российских актеров въезд в Украину теперь закрыт. Министерство культуры и информационной политики внесло их в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
Изменения внесли по представлению Службы безопасности Украины.
Речь идет о Максиме Дахненко, который играл в фильме Последний богатырь. Также в список внесли известного советского и российского актера Владимира Ильина.
Кроме того, в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, внесли Алексея Кравченко. Его большинство зрителей знает по ролям в Спецназе, Бригаде и 9 роте.
Полный перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности:
- Сергей Гарусов;
- Максим Дахненко;
- Марина Денисова;
- Владимир Ильин;
- Алексей Кравченко;
- Евгений Кузьмин;
- Александр Марушев;
- Андрей Терентьев;
- Никита Терентьев;
- Светлана Терентьева;
- Глеб Темнов;
- Алексей Червяков;
- Елена Чижова;
- Андрей Шаповал.
Фото: Алексей Кравченко