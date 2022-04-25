Перша леді Франції Бріжит Макрон відсвяткувала перемогу чоловіка Емманюеля Макрона на президентських виборах у костюмі в стилі мілітарі.

Перед публікою Бріжіт постала в темно-синьому діловому брючному костюмі. На ноги Макрон взула туфлі-човники в тон вбранню. Волосся вона підколола ззаду, а образ завершила акуратними сережками.

Бріжіт Макрон сьогодні вважається однією з наймодніших перших леді, а її стиль легко зчитується. Розглядаючи її образи, можна зробити висновок, що в гардеробі переважають монохромні сукні, жакети, спідничні костюми і вузькі штани.

Віддає перевагу перша леді Франції і сорочкам. Так, один із стильних образів Бріжит – білі сорочка, жакет, кросівки, сумка та темні джинси скінні.

Макрон не боїться критики, тому не приховує свого кохання до довжини міні. Часто її можна побачити у спідницях чи сукнях, з-під яких видніються стрункі ноги.

Нерідко Бріжит можна побачити в пальті довжини міді. Доповнює свої більш тепліші образи Макрон рукавичками.

Не завжди на офіційних заходах перша леді Франції із короткою довжиною. Нерідко Бріжит можна побачити і в сукнях, які ще більше підкреслюють її тендітну фігуру.

Варто зазначити любов Бріжит до люксових брендів, насамперед – Louis Vuitton. Через це перша леді Франції навіть піддавалася критиці, проте з іншого боку – таким чином вона популяризує французьку моду.

Також треба віддати належне, що Макрон – 69 років. На свій вік перша леді Франції виглядає приголомшливо, а її фігурі можуть позаздрити багато хто.