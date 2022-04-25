Первая леди Франции Брижит Макрон отпраздновала победу мужа Эмманюэля Макрона на президентских выборах в костюме в стиле милитари.

Перед публикой Брижит предстала в темно-синем деловом брючном костюме. На ноги Макрон обула туфли-лодочки в тон наряду. Волосы она подколола сзади, а образ завершила аккуратными серьгами.

Брижит Макрон сегодня считается одной из самых модных первых леди, а ее стиль легко считывается. Рассматривая ее образы, можно сделать вывод, что в гардеробе преобладают монохромные платья, жакеты, юбочные костюмы и узкие брюки.

Предпочитает первая леди Франции и рубашки. Так, один из стильных образов Брижит — белые рубашка, жакет, кроссовки, сумка и темные джинсы скинни.

Макрон не боится критики, потому не скрывает своей любви к длине мини. Часто ее можно увидеть в юбках или платьях, из-под которых виднеются стройные ноги.

Нередко Брижит можно увидеть в пальто длинны миди. Дополняет свои более теплые образы Макрон перчатками.

Не всегда на официальных мероприятиях первая леди Франции с короткой длинной. Нередко Брижит можно увидеть и в платьях в пол, которые еще больше подчеркивают ее хрупкую фигуру.

Стоит отметить любовь Брижит к люксовым брендам, прежде всего — Louis Vuitton. Из-за этого первая леди Франции даже поддавалась критике, однако с другой стороны — таким образом она популяризирует французскую моду.

Также нужно отдать должное, что Макрон — 69 лет. На свой возраст первая леди Франции выглядит потрясающе, а ее фигуре могут позавидовать многие.