Голлівудський актор Кріс Гемсворт став на захист супергеройських фільмів Marvel, які активно критикують режисери. Зірка Тора нагадав, що й у критиків були невдалі фільми.

Кріс Гемсворт відповів на критику фільмів Marvel

Так, у нещодавньому інтерв’ю актор згадав про тих режисерів, які не люблять фільми Marvel і негативно відгукуються про її картини з тих чи інших причин. Серед таких знаменитостей і Мартін Скорсезе. Кріс вважає, що і в таких людей були невдалі роботи, тож дуже неправильно судити весь жанр супергеройського кіно за кількома фільмами.

Актор додав, що мільярди глядачів не могли помилятися.

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– У цих хлопців теж були невдалі картини, як і у всіх нас. Думками, що не так із супергероями, потрібно було поділитися з мільярдами глядачів. Невже вони всі помилялися? – поміркував Кріс.

Актор ще 2023 року відповідав на аналогічну критику – він зазначав, що його засмучують висловлювання легенд кіно і вони, напевно, з ним не працюватимуть у найближчому майбутньому.

Раніше режисер Тайка Вайтіті зізнався, що знімав Тора тільки заради грошей. Тоді у зірки були проблеми з коштами, а він ніколи не був фанатом супергероя з молотом.