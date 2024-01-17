Український шансоньє Гарік Кричевський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення думав піти на фронт військовим лікарем. Проте, обміркувавши все, вирішив, що в тилу зможе бути більш корисним.

Чому Гарік Кричевський не пішов на фронт

Артист зауважив, що тоді був призовного віку, має диплом медика та досвід роботи на швидкій і в психіатрії. Однак ця практика залишилася давно в минулому.

– Напевно, мене б мобілізували як військового медика. Але мені здається, що я як музикант приніс би більше користі країні, ніж як лікар. Тому що я вже більше 30 років не практикую. В Україні набагато більше людей, які б краще впоралися з цим завданням, – пояснив музикант.

Кричевський вважає, що артист “має залишатися артистом”, щоби писати пісні та виступати. Така діяльність, на думку Гаріка, має допомагати іншим людям психологічно розвантажитись. Зокрема, виконавці своєю творчістю мають розраджувати військових, зазначає співак.

Зараз дивляться

– Артист повинен працювати. Йому не потрібно заважати. Будь моя воля, я б всім відомим артистам дав бронювання, тому що вони принесуть набагато більше користі своїми концертами, зокрема і для діаспори, яка дуже сумує за батьківщиною, – переконаний шансоньє.

Водночас Гарік Кричевський зауважив, що в його оточенні чимало знайомих, що боронять Україну на фронті. Є й втрати, додав музикант.

Фото: Гарік Кричевський