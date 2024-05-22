Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець продовжує тішити шанувальників спільними фото зі своєю коханою та піарницею Юліаною Корецькою. Два тижні тому пара розсекретила свої стосунки.

Сергій Танчинець показав нове фото з коханою

На світлині, опублікованій в сториз музиканта, Юліана робить їхнє селфі, а Сергій дивиться на неї.

– Мі амор, – чуттєво підписав фото Танчинець.

В перекладі з італійської це означає “моя любов”.

Зараз дивляться

До цього артист та піарниця підігрівали чутки про свій роман різними спільними знімками. Зокрема, разом прогулялися Одесою, змусивши підписників сумніватися в тому, що вони – просто колеги.

Раніше в інтервʼю Сергій Танчинець зазначав, що не дає коментарів про особисте життя, але його кохана “завжди в серці”. Водночас він реагував на дописи Юліани в соцмережах, лишаючи лаконічні повідомлення у вигляді сердечок.

Нагадаємо, що минулої осені вокаліст гурту Без обмежень заявив, що розлучається з дружиною Ганною. Вони були в шлюбі 15 років та мають двох дітей – 16-річну Анастасію та 6-річного Лукʼяна. Колишня Танчинця після повномасштабного вторгнення виїхала до Японії та наразі залишається там з донькою та сином, що вже пішов у перший клас в місцевій школі.