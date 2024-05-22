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Мі амор: закоханий Сергій Танчинець заговорив італійською

22 Травня 2024, 10:56
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Юліана Корецька і Сергій Танчинець
Джерело: Сергій Танчинець

Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець продовжує тішити шанувальників спільними фото зі своєю коханою та піарницею Юліаною Корецькою. Два тижні тому пара розсекретила свої стосунки.

Сергій Танчинець показав нове фото з коханою

На світлині, опублікованій в сториз музиканта, Юліана робить їхнє селфі, а Сергій дивиться на неї.

– Мі амор, – чуттєво підписав фото Танчинець.

В перекладі з італійської це означає “моя любов”.

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Фото: Сергій Танчинець/Instagram

До цього артист та піарниця підігрівали чутки про свій роман різними спільними знімками. Зокрема, разом прогулялися Одесою, змусивши підписників сумніватися в тому, що вони – просто колеги.

Раніше в інтервʼю Сергій Танчинець зазначав, що не дає коментарів про особисте життя, але його кохана “завжди в серці”. Водночас він реагував на дописи Юліани в соцмережах, лишаючи лаконічні повідомлення у вигляді сердечок.

Нагадаємо, що минулої осені вокаліст гурту Без обмежень заявив, що розлучається з дружиною Ганною. Вони були в шлюбі 15 років та мають двох дітей – 16-річну Анастасію та 6-річного Лукʼяна. Колишня Танчинця після повномасштабного вторгнення виїхала до Японії та наразі залишається там з донькою та сином, що вже пішов у перший клас в місцевій школі.

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