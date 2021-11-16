Мэнсон запирал женщин в комнате для плохих девочек: подробности секс-скандала

Музыкант Мэрилин Мэнсон, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, запирал женщин в звукоизолирующей комнате для плохих девочек.

Девятимесячное расследование Rolling Stone показало, что шок-рокер якобы превратил музыкальную студию в своей квартире в Западном Голливуде в камеру пыток под названием Комната плохих девочек. Туда он якобы загонял своих подруг и наказывал их за малейшие проступки.

Бывшая помощница Мэнсона Эшли Уолтерс, которая подает на него в суд за сексуальное насилие и избиение, утверждала, что певец хвастался этой комнатой.

Другой бывший помощник Райан Браун отрицал, что когда-либо видел женщин, заключенных в Комнате плохих девочек, но он сказал журналу: Всем было известно, что это так называется.

52-летний Мэнсон сам подтвердил существование комнаты, заявив в интервью журналу в 2012 году: Если кто-то плохой, я могу запереть его в ней, и она звукоизолированна.

Бывшая девушка Мэнсона Эшли Морган Смитлайн, которая обвинила рокера в изнасиловании и жестоком обращении с ней во время их двухлетних отношений, утверждала, что она была одной из женщин, вынужденных оставаться в комнате.

Комната для плохих девочек — не единственная странность в доме Мэнсона. Как сообщает Rolling Stone, блокнот певца был украшен кровью, свастиками и вырезанными фотографиями из порно-журналов.

Другие вспомнили нарисованное из баллончика сообщение над кроватью Мэнсона с надписью СПИД.

С начала этого года по меньшей мере 15 женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в сексуальном, психологическом и физическом насилии. Хотя его дело против Джейн Доус было прекращено в сентябре, в октябре судья постановил продолжить расследование по делу Бьянко.

Мэнсон отрицает все обвинения, как и утверждения в отчете Rolling Stone. Также певец уверен, что такую атаку на него сфабриковали бывшие соратники. Кроме того, Мэнсон отметил, что обвинители отчаянно пытаются объединить его сценический образ с личной жизнью.