Відома іспанська акторка Пенелопа Крус заборонила своїм дітям користуватися телефонами та соціальними мережами, поки їм не виповниться 16 років.

Зірка переконана, що це допоможе зберегти їхнє психічне здоров’я. Зазначимо, що Пенелопа виховує 10-річного Леонардо та 8-річну Луну.

– Мені дуже шкода тих, хто зараз у підлітковому віці. Світ неначе експериментує над ними. Для них немає захисту, для їхнього мозку, який все ще розвивається. Все це так не схоже на дитинство, яке було в нас, – сказала Крус.

Зірка додала, що і сама рідко користується соціальними мережами. На думку Крус, вони дуже негативно впливають на молоде покоління.

Втім, акторка дозволяє дітям дивитися фільми та мультфільми, оскільки пам’ятає, що перегляд такого контенту у дитинстві здавався їй “неймовірним щастям”.

Нагадаємо, що Пенелопа Крус з 2010 року перебуває у шлюбі з актором Хав’єром Бардемом. Вони познайомилися на зйомках фільму Бігаса Луна Шинка, шинка. Крус неодноразово зізнавалася, що саме діти є пріоритетом у її житті.

Акторка стала відомою завдяки участі у фільмах режисера Педра Альмодовара. У 2019 році зірка отримала Оскар за найкращу жіночу роль другого плану в стрічці Вікі Крістіна Барселона.