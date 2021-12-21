Известная испанская актриса Пенелопа Крус запретила детям пользоваться телефонами и социальными сетями, пока им не исполнится 16 лет.

Звезда уверена, что это поможет сохранить их психическое здоровье. Отметим, что Пенелопа воспитывает 10-летнего Леонардо и 8-летнюю Луну.

– Мне очень жаль тех, кто сейчас в подростковом возрасте. Мир будто экспериментирует над ними. Для них нет защиты, для их все еще развивающегося мозга. Все это так не похоже на детство, которое было у нас, – сказала Крус.

Звезда добавила, что и самая редко пользуется социальными сетями. По мнению Крус, они очень негативно влияют на молодое поколение.

Впрочем, актриса позволяет детям смотреть фильмы и мультфильмы, поскольку помнит, что просмотр такого контента в детстве казался ей “невероятным счастьем”.

Напомним, что Пенелопа Крус с 2010 года состоит в браке с актером Хавьером Бардемом. Они познакомились на съемках фильма Бигаса Луна Ветчина, ветчина. Крус неоднократно признавалась, что дети являются приоритетом в ее жизни.

Актриса стала известной благодаря участию в фильмах режиссера Педра Альмодовара. В 2019 году звезда получила Оскар за лучшую женскую роль второго плана в ленте Вики Кристина Барселона.