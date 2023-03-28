Співачка Настя Каменських втратила голос. Артистці необхідне термінове лікування, а тому вона змушена перенести перші п’ять концертів зі свого туру Україною.

В Instagram виконавиця оприлюднила відеозвернення, в якому тихо і хрипло сказала, що в неї виявили новоутворення в голосових зв’язках. Воно не дозволяє їм повноцінно працювати.

– Мені необхідне термінове лікування, щоб відновити голос. Якщо цього не зробити зараз, можу втратити його назавжди. На моїх концертах я співаю для вас наживо, великі тури – це особлива відповідальність. Тисячі людей у такий складний час знаходить можливість відвідати концерти, щоб на кілька годин відволіктися від проблем і задонатити на військові потреби, я просто не можу дозволити собі не викластися на 1000% перед вами, – сказала Каменських.

Вона додала, що хоче, аби ті, хто придбав квитки на її концерти, змогли відвідати повноцінний, яскравий, емоційний та чуттєвий виступ. Тому концерти, заплановані з 28 березня до 2 квітня – переносяться. Нові дати артистка вказала у дописі, квитки залишаються дійсними.

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– Згідно з висновками лікарів, після термінового лікування, дотримання всіх рекомендацій і рекомендованого режиму мій голос і робота зв’язок прийдуть у норму вже за кілька тижнів, – підсумувала Настя.

Шанувальники в коментарях бажають Каменських якнайшвидшого одужання.