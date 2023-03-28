Певица Настя Каменских потеряла голос. Артистке необходимо срочное лечение, а потому она вынуждена перенести первые пять концертов со своего тура по Украине.

В Instagram исполнительница обнародовала видеообращение, в котором тихо и хрипло сказала, что у нее обнаружили новообразования в голосовых связках. Оно не позволяет им полноценно работать.

— Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если этого не сделать сейчас, могу потерять его навсегда. На моих концертах я пою для вас вживую, большие туры — это особенная ответственность. Тысячи людей в такое сложное время находят возможность посетить концерты, чтобы на несколько часов отвлечься от проблем и задонатить на военные потребности, я просто не могу позволить себе не выложиться на 1000% перед вами, — сказала Каменских.

Она добавила, что хочет, чтобы те, кто приобрел билеты на ее концерты, смогли посетить полноценное, яркое, эмоциональное и чувственное выступление. Поэтому концерты, запланированные с 28 марта по 2 апреля — переносятся. Новые даты артистка указала в посте, билеты остаются действительными.

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— Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима мой голос и работа связок придут в норму уже через несколько недель, — подытожила Настя.

Поклонники в комментариях желают Каменских скорейшего выздоровления.