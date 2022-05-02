Судья кулинарного проекта Мастер Шеф Ольга Мартыновская рассказала, чем занимается во время войны.

По словам Ольги, она занимается тем, чем умеет лучше всего — готовит и пытается все это направить в нужное русло.

Мартыновская сказала, что особо не планировала выезжать за границу, однако сейчас она в Праге, де организовывает ярмарки — готовит и продает украинские блюда.

— Благодаря силе Instagram, публичности, некой визитки в моих электронных письмах, поэтому, как мне кажется, у меня удалось это сделать… Основной поток денег был направлен на покупку жизненно необходимых лекарств. Я сама возила их во Львов, а дальше волонтеры уже передавали в руки тем людям, которые в этом нуждались. Именно гражданским людям, — отметила Ольга.

Сейчас говорит, что ситуация с медикаментами в Украине стала лучше, поэтому выбирает другое направлении профиль. По словам Ольги, она узнала о женщине Виктории и двух близнецах, которые потеряли отца.

— Меня это зацепило, сразу в Instagram закинула, люди начали помогать. Она уже пишет, что все есть, ничего не надо, единственная потребность — материальная. У меня появилась мечта теперь благотворительными ужинами и ярмарками собрать ей на маленькое собственное жилье, — призналась Мартыновская.

Фото: Ольга Мартыновская