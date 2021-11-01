Популярна співачка Світлана Лобода презентувала кліп на ліричну пісню Americano. Меланхолічна робота знята у чорно-білих тонах.

У ролику Світлана Лобода постала в образі героїні, яка намагається впоратися з болем після розставання з коханою людиною. Співачка хоче позбутися почуття втрати і самотності.

Лобода зізналася, що у відео вона хотіла розповісти про те, що відбувається після кохання.

– Меланхолія, втрачені почуття, кохання, як танець і самотність, як неминучість. Усі ми – заручники цієї сили, з кожним із нас усе це було.

У цьому відео я хочу розповісти про те, що відбувається після кохання. Про ті запахи та звуки, які кожен із нас забирає з собою. Про ті спогади, які назавжди вписані у ландшафт нашого серця, – написала Лобода.

Шанувальникам співачки сподобалася нова робота зірки. У коментарях вони зазначили, що кліп на трек Americano вийшов дуже чуттєвим та по-осінньому атмосферним

Неймовірний кліп. Як все ж таки Лободі пасує образ такої меланхолійної і чуттєвої дівчини.

Поєднання прекрасної пісні та чудового кліпу створює чарівну атмосферу.

Прям осіння атмосфера!

Неймовірно гарний кліп.

Гарно, сумно та по-осінньому холодно. Світлана прекрасна! – пишуть у коментарях.

Раніше Світлана Лобода засвітилася у весільній сукні під марш Мендельсона. Зірка спробувала себе в ролі моделі на показі грузинського модельєра Бічоли Тетрадзе. Вона вийшла на імпровізований подіум в образі нареченої.

Сама Світлана Лобода ніколи не була офіційно одружена, але зірка неодноразово говорила, що зараз її серце зайнято.