Американська акторка і фотомодель Меган Фокс з’явилася на церемонії нагородження Греммі 2024 у відвертому вбранні.

Меган Фокс епатувала на Греммі в прозорій сукні

Меган Фокс постала на Греммі 2024 у прозорій металевій сукні-сітці. Вона повністю оголювала її груди та сідниці. Образ модель доповнила масивними босоніжками на платформі та підборах, а також аксесуарами на обличчі.

Крім того, для цього образу Меган змінила колір волосся на ніжно-рожевий. Шевелюру вона уклала в легкі недбалі локони, а на обличчя нанесла макіяж з акцентом на губи і очі. На її руці також з’явилося тату, проте невідомо – справжнє чи теж для образу.

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Думки шанувальників у коментарях розділилися: хтось оцінив сміливий образ Фокс, а хтось вважає, що Меган вже не та.