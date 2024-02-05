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Меган Фокс з’явилася на Греммі 2024 у прозорій сукні – оголила груди і сідниці

5 Лютого 2024, 11:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Меган Фокс
Джерело: Depositphotos

Американська акторка і фотомодель Меган Фокс з’явилася на церемонії нагородження Греммі 2024 у відвертому вбранні.

Меган Фокс епатувала на Греммі в прозорій сукні

Меган Фокс постала на Греммі 2024 у прозорій металевій сукні-сітці. Вона повністю оголювала її груди та сідниці. Образ модель доповнила масивними босоніжками на платформі та підборах, а також аксесуарами на обличчі.

Крім того, для цього образу Меган змінила колір волосся на ніжно-рожевий. Шевелюру вона уклала в легкі недбалі локони, а на обличчя нанесла макіяж з акцентом на губи і очі. На її руці також з’явилося тату, проте невідомо – справжнє чи теж для образу.

Зараз дивляться

Думки шанувальників у коментарях розділилися: хтось оцінив сміливий образ Фокс, а хтось вважає, що Меган вже не та.

  • Це зробило мій день.
  • Не зрозумійте мене неправильно, ці фотографії приголомшливі. Однак це вже не Меган Фокс. Вона зовсім на неї не схожа.
  • Здається, вона не знає, хто вона… Кожен новий хлопець – її нова особистість.
  • Вони всі так зараз схожі на Кім Кардаш’ян.
  • Раніше ти була кращою.
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Теги
Греммі (Grammy) Меган Фокс
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