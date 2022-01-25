Мартінси, або ж Dr. Martens – це тип черевиків зі шнурівкою на грубій підошві, які не втрачають своєї актуальності вже кілька сезонів. Вони зручні та універсальні, тому легко стилізуються з великою кількістю образів.

Стилістка Анастасія Мала розповіла Фактам ICTV, з чим модно носити мартінси, а також порадила гармонійні луки.

За словами Анастасії, грубі черевики можна сміливо поєднувати з легкою сукнею. Доповнити такий образ варто шкіряною курткою оверсайз.

Також мартінси можна стилізувати з мініспідницею або мінішортами. До цього луку підійдуть тонкі чорні колготи, водолазка та піджак оверсайз.

Стилістка додала, що дівчатам невисокого зросту грубі черевики візуально можуть дещо вкорочувати ноги, особливо в поєднанні з довжиною міні. Саме тому важливо не “перерізати” ноги кольором – якщо у вас чорні мартінси, то обирайте чорні колготи.

Якщо ж ви хочете досягнути більш комфортного образу, то мартінси можна поєднати з джогерами або спортивним костюмом. В осінньо-весняний період буде доречним додати тренч.

Зараз все більше набувають популярності джинси і штани кльош. Мартінси також дуже круто з ними поєднуються. Такий образ можна доповнити довгим пальто прямого крою, худі або ж кардиганом оверсайз.

Мартінси поєднуються практично з будь-яким повсякденним образом, проте вони не дуже пасують до класичного чи ділового стилю. З класичними костюмами чи брюками палаццо такі черевики не матимуть гармоній вигляд.