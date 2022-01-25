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Мартинсы на пике популярности: с чем носить грубые ботинки

25 января 2022, 19:46
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle Анастасия Мала Персональный стилист
мартінси
Источник: Depositphotos

Мартинсы или Dr. Martens – это тип ботинок со шнуровкой на грубой подошве, которые не теряют своей актуальности уже несколько сезонов. Они удобные и универсальные, поэтому легко стилизуются с большим количеством образов.

Стилистка Анастасия Мала рассказала Фактам ICTV, с чем модно носить мартинсы, а также дала советы по поводу гармоничных луков.

По словам Анастасии, грубые ботинки можно смело сочетать с легким платьем. Дополнить такой образ следует кожаной курткой оверсайз.


Также мартинсы можно стилизовать с мини-юбкой или мини-шортами. К этому луку подойдут тонкие черные колготы, водолазка и оверсайз пиджак.


Стилист добавила, что девушкам невысокого роста грубые ботинки могут немного укорачивать ногу, особенно в сочетании с длиной мини. Поэтому важно не перерезать ноги цветом, если у вас черные мартинсы, то выбирайте черные колготы.

Если же вы хотите добиться более комфортного образа, то мартинсы можно соединить с джогерами или спортивным костюмом. В осенне-весенний период будет уместным добавить тренч.

Сейчас все больше приобретают популярность джинсы и брюки клеш. Мартинсы тоже очень круто с ними сочетаются. Такой образ можно дополнить длинным пальто прямого кроя, худи или кардиганом оверсайз.

Мартинсы сочетаются практически с любым повседневным образом, однако они не очень подойдут к классическому или деловому стилю. С классическими костюмами или брюками палаццо такие ботинки будут выглядеть негармонично.

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Теги
Взуття , Мода , модні тренди
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