Иногда девушки перед тем, как идти на маникюр, учитывают особенности луны, которая подходит для лечения и восстановления ногтевой структуры, ускорения роста ногтей, эффективных процедур наращивания и так далее.

Маникюр по лунному календарю 2023 – когда лучше всего заниматься ногтями – читайте в материале.

Маникюр по лунному календарю 2023: январь

Гармоничные дни январской луны для маникюра по лунному календарю: с 1 по 5, 11-12 и с 28 по 31. 30 и 31 января 2023 – это лучшее время для стрижки ногтей. Подрезание ногтей вызовет ускорение их роста именно в эти даты.

Маникюр в феврале 2023: лунный календарь

Подходящие дни для маникюра и дизайна ногтей по лунному календарю: 1; 7, 8; 16, 17, 24, 25, 27, 28. А вот 1, 27 и 28 февраля 2023 – дни активного роста луны в динамичных Близнецах. Они подходят для коррекции и подрезания ногтей.

Маникюр по лунному календарю в марте 2023

Лучшие дни в марте 2023 для маникюра по лунному календарю: с 4 по 6, 8, 16, 17, 24, 27, 31. 26 и 27 марта 2023 – фаза роста луны в Близнецах. Эти дни удачные для профилактики и лечения заболеваний ногтей, подрезания.

Маникюр в апреле 2023: лунный календарь

Лучшие дни для маникюра и ухода за ногтями по лунному календарю: 1, 2, 3, 12, 13, 21, 24, 27, 30 апреля.

А вот 22, 23, 24, апреля – благоприятные даты для подрезания и стрижки ногтей.

В этот период лучше всего начинать лечение ногтевых пластин, использовать гигиенические и лечебные покрытия.

Маникюр в мае 2023: лунный календарь

Маникюр по лунному календарю лучше всего делать в такие майские даты: 1, 9, 10, 20, 21, 25 и 29. 20 и 21 мая 2023 будет легкая растущая луна в Близнецах. Эти дни – очень благоприятны для подрезания ногтей, лечебных и восстановительных процедур.

При использовании гелей и лаков с витаминами и минералами, эта луна обеспечит питание и укрепление ваших ногтей, так как ускоряет доставку полезных веществ в ногтевую пластину.

Маникюр в июне 2023: лунный календарь

Лунные дни июня 2023 для маникюра по лунному календарю: 3, 5, 6, 14, 15, 21, 24, 26, 27. При этом, маникюр 3, 26, 27 июня прибавит эффект лечебных и восстановительных процедур с ногтями, их стрижка вызовет улучшение структуры в будущем (они будут расти более крепкими и здоровыми).

Маникюр по лунному календарю в июле 2023

Самые позитивные дни луны для маникюрных процедур по лунному календарю: 1, 2, 4, 11, 12, 21, 22, 28 и 31.

А 4, 11, 12, 21, 22 и 30 июля – самая надежная и безопасная энергетика луны в знаках Земли благотворна для манипуляций с ногтями, подрезания пластины и т.д.

Маникюр в августе 2023: лунный календарь

Самые гармоничные дни для маникюра по лунному календарю: 7, 8, 9, 17, 18, 24, 28 августа. Также с 24 по 26 августа 2023 обрезание ногтей вызовет ускорение их роста – таково влияние стремительно растущей луны в Стрельце.

Маникюр в сентябре 2023: лунный календарь

Подходящие дни для сентябрьского маникюра по лунному календарю: 4, 5, 13 и с 21 по 24.

При этом 21 и 22 сентября 2023 – пару дней подряд луна будет расти в Стрельце, что благоприятно для опиливания, подрезания и стрижки ногтей, после чего они будут расти быстрее, обретая крепость и здоровье.

Маникюр по лунному календарю в октябре 2023

Лучшие дни октября для маникюра по лунному календарю: 1, 2, 11, 12; с 18 по 21 и 29-30. А 18 и 19 октября 2023 – рост луны в Стрельце (прекрасные дни для того, чтобы расстаться с сухими ломкими ногтями, обновить и улучшить их структуру в будущем).

Маникюр в ноябре 2023: лунный календарь

Актуальные дни ноября для красивого маникюра по лунному календарю: 7, 8, 14, 17, 25 и 26. 14 и 15 ноября 2023 луна будет в фазе роста в Стрельце. Эти даты – хорошо подходят для подстригания ногтей (это ускорит их рост и улучшит структуру).

Маникюр в декабре 2023: лунный календарь

Лучшие дни для декабрьского маникюра по лунному календарю: с 4 по 6, с 13 по 15, с 22 до 25, 31. При этом 13, 24 и 25 декабря лучше всего приводить кожу рук и ногти в порядок в преддверии нового года.