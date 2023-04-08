Довгі нігті відходять на другий план, адже у 2023 році мають попит саме короткі нігтики. Вони практичніші та виглядають досить привабливо. Манікюр на дуже короткі нігті 2023 – читайте у матеріалі.
Манікюр на дуже короткі нігті 2023: червоний колір
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Червоний – один із найпопулярніших кольорів для манікюру. Однак для того, щоб ваші нігті не виглядали надто класичними, додайте блиску. Ви можете пофарбувати деякі свої нігті в червоний колір, а також додати інше, наприклад, яскравий малюнок.
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Білий манікюр у мінімалістичному стилі на дуже коротких нігтях
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Манікюр у білому кольорі відмінно підійде тим, хто любить короткі та прості нігті. Кремово-білий лак та короткі нігті становлять тут чудове поєднання. Простий малюнок сердечка або зірочки на нігті створює природний і красивий дизайн нігтя, що робить його ще привабливішим.
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Квітковий дизайн для дуже коротких нігтів 2023
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З тонким квітковим малюнком і маленьким листям ваші короткі нігті виглядатимуть красиво та практично. Можна зробити такий манікюр лише на кількох пальців. Такий тренд не втрачає популярності останні кілька років.
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Манікюр на дуже короткі нігті: чорний та білий колір
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Чорні нігті можуть здатися надто банальними. Але до нього можна додати білі лінії, щоб розбавити цей дизайн. Якщо ви не хочете перестаратися, залиште два нігті повністю чорними, а також покрийте їх блискучим верхнім шаром.
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Рожеві та блакитні нігті
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Така комбінація кольорів добре виглядає на коротких нігтях. Додаткові деталі на середньому пальці зроблять цю комбінацію ще кращою, і вони добре підходять для повсякденного використання.
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Барвисті та цікаві короткі нігті 2023
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Цього року можна зробити барвистий манікюр із малюнком. Також підійде леопардовий принт. Але будьте обережні – не перестарайтеся. Достатньо одного нігтя з леопардовим малюнком, щоби вже виділятися з натовпу.
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