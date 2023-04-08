Довгі нігті відходять на другий план, адже у 2023 році мають попит саме короткі нігтики. Вони практичніші та виглядають досить привабливо. Манікюр на дуже короткі нігті 2023 – читайте у матеріалі.

Манікюр на дуже короткі нігті 2023: червоний колір

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Червоний – один із найпопулярніших кольорів для манікюру. Однак для того, щоб ваші нігті не виглядали надто класичними, додайте блиску. Ви можете пофарбувати деякі свої нігті в червоний колір, а також додати інше, наприклад, яскравий малюнок.

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Білий манікюр у мінімалістичному стилі на дуже коротких нігтях

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Манікюр у білому кольорі відмінно підійде тим, хто любить короткі та прості нігті. Кремово-білий лак та короткі нігті становлять тут чудове поєднання. Простий малюнок сердечка або зірочки на нігті створює природний і красивий дизайн нігтя, що робить його ще привабливішим.

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Квітковий дизайн для дуже коротких нігтів 2023

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З тонким квітковим малюнком і маленьким листям ваші короткі нігті виглядатимуть красиво та практично. Можна зробити такий манікюр лише на кількох пальців. Такий тренд не втрачає популярності останні кілька років.

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Манікюр на дуже короткі нігті: чорний та білий колір

Чорні нігті можуть здатися надто банальними. Але до нього можна додати білі лінії, щоб розбавити цей дизайн. Якщо ви не хочете перестаратися, залиште два нігті повністю чорними, а також покрийте їх блискучим верхнім шаром.

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Рожеві та блакитні нігті

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Така комбінація кольорів добре виглядає на коротких нігтях. Додаткові деталі на середньому пальці зроблять цю комбінацію ще кращою, і вони добре підходять для повсякденного використання.

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Барвисті та цікаві короткі нігті 2023

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Цього року можна зробити барвистий манікюр із малюнком. Також підійде леопардовий принт. Але будьте обережні – не перестарайтеся. Достатньо одного нігтя з леопардовим малюнком, щоби вже виділятися з натовпу.