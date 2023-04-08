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Мода

Маникюр на очень короткие ногти 2023: стильная подборка свежих цветов и дизайнов

8 апреля 2023, 09:45
Анна Голишевская Редактор сайта
Манікюр

Длинные ногти отходят на второй план, ведь в 2023 году пользуются спросом именно короткие ноготки. Они более практичные и смотрятся довольно привлекательно. Маникюр на очень короткие ногти 2023 – читайте в материале.

Маникюр на очень короткие ногти 2023: красный цвет

 

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Допис, поширений Манікюр Позняки (@yn_kiev_nails)

Красный – один из самых популярных цветов для маникюра. Однако, чтобы ваши ногти не выглядели слишком классическими, добавьте блеска. Вы можете покрасить некоторые свои ногти в красный цвет, а также добавить на другие, например, яркий рисунок.

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Допис, поширений Y U L I Y A (@yuliya_nails.64)

Белый маникюр в минималистическом стиле на очень коротких ногтях

 

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Допис, поширений МАНИКЮР/НАРАЩИВАНИЕ/УФА (@richi_nail.ufa)

Маникюр в белом цвете отлично подойдет тем, кто любит короткие и простые ногти. Кремово-белый лак и короткие ногти составляют здесь отличное сочетание. Простой рисунок сердечка или звездочки на ногте создает естественный и красивый дизайн ногтя, что делает его еще более привлекательным.

Цветочный дизайн для очень коротких ногтей 2023

С тонким цветочным рисунком и маленькими листьями ваши короткие ногти будут выглядеть красиво и практично. Можно сделать такой маникюр только на нескольких пальцев. Такой тренд не теряет популярности последние несколько лет.

Маникюр на очень короткие ногти: черный и белый цвет

Черные ногти могут показаться слишком банальными. Но к нему можно добавить белые линии, чтобы внести разнообразие в этот дизайн. Если вы не хотите переусердствовать, оставьте два ногтя полностью черными, а также покройте их блестящим верхним слоем.

 

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Допис, поширений МАНИКЮР ????АРМАВИР (@nail_mfill)

Розовые и голубые ногти

 

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Допис, поширений Манікюр|Кременчук (@lavender.naiils)

Такая комбинация цветов хорошо смотрится на коротких ногтях. Дополнительные детали на вашем среднем пальце сделают эту комбинацию еще лучше, и они хорошо подходят для повседневного использования.

Красочные и интересные короткие ногти 2023

В этом году можно сделать красочный маникюр с рисунком. Также подойдет леопардовый принт. Но будьте осторожны – не переусердствуйте. Достаточно одного ногтя с леопардовым рисунком, чтобы уже выделятся из толпы.

 

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Допис, поширений VIKTORIYA (@feyka_nail)

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