Длинные ногти отходят на второй план, ведь в 2023 году пользуются спросом именно короткие ноготки. Они более практичные и смотрятся довольно привлекательно. Маникюр на очень короткие ногти 2023 – читайте в материале.
Маникюр на очень короткие ногти 2023: красный цвет
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Красный – один из самых популярных цветов для маникюра. Однако, чтобы ваши ногти не выглядели слишком классическими, добавьте блеска. Вы можете покрасить некоторые свои ногти в красный цвет, а также добавить на другие, например, яркий рисунок.
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Белый маникюр в минималистическом стиле на очень коротких ногтях
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Маникюр в белом цвете отлично подойдет тем, кто любит короткие и простые ногти. Кремово-белый лак и короткие ногти составляют здесь отличное сочетание. Простой рисунок сердечка или звездочки на ногте создает естественный и красивый дизайн ногтя, что делает его еще более привлекательным.
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Цветочный дизайн для очень коротких ногтей 2023
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С тонким цветочным рисунком и маленькими листьями ваши короткие ногти будут выглядеть красиво и практично. Можно сделать такой маникюр только на нескольких пальцев. Такой тренд не теряет популярности последние несколько лет.
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Маникюр на очень короткие ногти: черный и белый цвет
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Черные ногти могут показаться слишком банальными. Но к нему можно добавить белые линии, чтобы внести разнообразие в этот дизайн. Если вы не хотите переусердствовать, оставьте два ногтя полностью черными, а также покройте их блестящим верхним слоем.
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Розовые и голубые ногти
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Такая комбинация цветов хорошо смотрится на коротких ногтях. Дополнительные детали на вашем среднем пальце сделают эту комбинацию еще лучше, и они хорошо подходят для повседневного использования.
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Красочные и интересные короткие ногти 2023
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В этом году можно сделать красочный маникюр с рисунком. Также подойдет леопардовый принт. Но будьте осторожны – не переусердствуйте. Достаточно одного ногтя с леопардовым рисунком, чтобы уже выделятся из толпы.
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