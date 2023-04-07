Манікюр котяче око вже користується популярністю у 2023 році. Він виконується гель-лаком з дрібними блискітками, які під впливом магніту складаються у потрібну композицію на нігтях.
Гарний манікюр не вимагає багато часу на виконання, а результат, безсумнівно, радуватиме вас ще кілька тижнів поспіль. Манікюр котяче око 2023: які відтінки та дизайни будуть популярними у цьому році – читайте у матеріалі.
Найпопулярніші кольори покриття котяче око 2023:
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- фіолетовий;
- зелений;
- сірий;
- чорний;
- коричневий;
- золотистий;
- синій;
- рожевий;
- червоний;
- сріблястий.
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Манікюр котяче око 2023: техніка стемпінг
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Прикрасити нігті з дизайном котяче око допоможе гарна техніка стемпінг. Такий манікюр дуже гарний на панелі світлих і темних відтінків. Дизайн візуально подовжує коротку форму.
Найбільш популярним варіантом серед жінок є манікюр котяче око зі стемпінгом чорного кольору, а основою можуть бути будь-які види мерехтливого лаку.
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Котяче око: оксамит
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Матовий манікюр котяче око вразить вас лаконічним і витонченим зовнішнім виглядом. Оксамитове покриття приглушує осяйний ефект лаку, що робить дизайн ще загадковішим.
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Якщо оксамитові версії вам здаються менш урочистими, тоді варіант комбінованого манікюру точно сподобається. Комбінація глянсового та матового покриття в одному дизайні створить оригінальний зовнішній вигляд.
Манікюр котяче око: класика
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Класичний монохромний манікюр ніколи не вийде із моди. Однотонне покриття без зайвого декору лаконічне та стильне, а якщо це манікюр котяче око, то ще й не нудне. Найкращими рішеннями у 2023 році будуть фіолетові, сині, зелені та світлі варіації.
Манікюр котяче око з французькими мотивами
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Зараз френч часто роблять у дизайні нігтів котяче око. Чарівний манікюр чудово гармонує з півмісяцями на акцентних 1-2 пальчиках, у поєднанні зі стемпінгом або однотонним покриттям на інших.
Котяче око з акцентами
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Виконуючи манікюр котяче око, можна прикрасити нігті яскравими деталями на 1-2 пальцях. Його легко зіпсувати масивним декором або об’ємними малюнками, тому краще використовувати трюк з акцентними пальцями лише на кількох нігтях.
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Їх можна доповнити стразами, фольгою,блискітками або наклейками на 1-2 нігтях, які матимуть стильний і довершений вигляд.
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Наклейки на манікюрі котяче око
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Модний дизайн нігтів можна оригінально та швидко доповнити стильними наклейками. Наклейки для манікюру вважаються швидким варіантом дизайну, який не потребує особливих навичок.
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Чудовим рішенням стануть невеликі наклейки із флористикою, силуетами, різними персонажами чи абстракціями на світлій базі у комбінації з темними чи яскравими відтінками.