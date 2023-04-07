Манікюр котяче око вже користується популярністю у 2023 році. Він виконується гель-лаком з дрібними блискітками, які під впливом магніту складаються у потрібну композицію на нігтях.

Гарний манікюр не вимагає багато часу на виконання, а результат, безсумнівно, радуватиме вас ще кілька тижнів поспіль. Манікюр котяче око 2023: які відтінки та дизайни будуть популярними у цьому році – читайте у матеріалі.

Найпопулярніші кольори покриття котяче око 2023:

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Зараз дивляться

фіолетовий;

зелений;

сірий;

чорний;

коричневий;

золотистий;

синій;

рожевий;

червоний;

сріблястий.

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Манікюр котяче око 2023: техніка стемпінг

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Прикрасити нігті з дизайном котяче око допоможе гарна техніка стемпінг. Такий манікюр дуже гарний на панелі світлих і темних відтінків. Дизайн візуально подовжує коротку форму.

Найбільш популярним варіантом серед жінок є манікюр котяче око зі стемпінгом чорного кольору, а основою можуть бути будь-які види мерехтливого лаку.

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Котяче око: оксамит

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Матовий манікюр котяче око вразить вас лаконічним і витонченим зовнішнім виглядом. Оксамитове покриття приглушує осяйний ефект лаку, що робить дизайн ще загадковішим.

Якщо оксамитові версії вам здаються менш урочистими, тоді варіант комбінованого манікюру точно сподобається. Комбінація глянсового та матового покриття в одному дизайні створить оригінальний зовнішній вигляд.

Манікюр котяче око: класика

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Класичний монохромний манікюр ніколи не вийде із моди. Однотонне покриття без зайвого декору лаконічне та стильне, а якщо це манікюр котяче око, то ще й не нудне. Найкращими рішеннями у 2023 році будуть фіолетові, сині, зелені та світлі варіації.

Манікюр котяче око з французькими мотивами

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Зараз френч часто роблять у дизайні нігтів котяче око. Чарівний манікюр чудово гармонує з півмісяцями на акцентних 1-2 пальчиках, у поєднанні зі стемпінгом або однотонним покриттям на інших.

Котяче око з акцентами

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Виконуючи манікюр котяче око, можна прикрасити нігті яскравими деталями на 1-2 пальцях. Його легко зіпсувати масивним декором або об’ємними малюнками, тому краще використовувати трюк з акцентними пальцями лише на кількох нігтях.

Їх можна доповнити стразами, фольгою,блискітками або наклейками на 1-2 нігтях, які матимуть стильний і довершений вигляд.

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Наклейки на манікюрі котяче око

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Модний дизайн нігтів можна оригінально та швидко доповнити стильними наклейками. Наклейки для манікюру вважаються швидким варіантом дизайну, який не потребує особливих навичок.

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Чудовим рішенням стануть невеликі наклейки із флористикою, силуетами, різними персонажами чи абстракціями на світлій базі у комбінації з темними чи яскравими відтінками.