Маникюр кошачий глаз уже пользуется популярностью в 2023 году. Он выполняется гель-лаком с мелкими блестками, которые под воздействием магнита складываются в нужную композицию на ногтях.

Красивый маникюр не требует много времени на исполнение, а результат несомненно будет радовать вас еще несколько недель подряд. Маникюр кошачий глаз 2023: какие оттенки и дизайны будут популярными в 2023 году – читайте в материале.

Самые популярные цвета покрытия кошачьего глаза 2023:

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Сейчас смотрят

фиолетовый;

зеленый;

серый;

черный;

коричневый;

золотистый;

синий;

розовый;

красный;

серебристый.

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Маникюр кошачий глаз 2023: техника стемпинг

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Украсить ногти с дизайном кошачий глаз поможет красивая техника стемпинг. Такой маникюр хорошо выглядит в палитре светлых и темных оттенков. Дизайн визуально удлиняет короткую форму, а также прекрасно смотрится на длинных ногтях, довершая их прелестный вид.

Наиболее востребованным вариантом среди женщин является маникюр кошачий глаз со стемпингом черного цвета, при это основой могут служить любые виды мерцающего лака.

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Кошачий глаз: бархат

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Матовый маникюр кошачий глаз поразит вас лаконичным и утонченным внешним видом. Бархатное покрытие приглушает сияющий эффект лака, что, в свою очередь, делает дизайн еще более загадочным.

Если бархатные версии вам кажутся менее торжественными, тогда вариант комбинированного маникюра точно вм понравится. Комбинация глянцевого и матового покрытия в одном дизайне создаст оригинальный внешний вид.

Маникюр кошачий глаз: классика

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Классический монохромный маникюр никогда не выйдет из моды. Однотонное покрытие без лишнего декора смотрится лаконично и стильно, а если это маникюр кошачий глаз, то еще и не скучно. Лучшими решениями в 2023 году будут фиолетовые, синие, зеленые и светлые вариации.

Маникюр кошачий глаз с французскими мотивами

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Сейчас френч часто делают в дизайне ногтей кошачий глаз. Завораживающий маникюр прекрасно гармонирует с полумесяцами на акцентных 1-2 пальчиках, в сочетании со стемпингом или однотонным покрытием на других.

Кошачий глаз с акцентами

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Выполняя кошачий глаз, можно украсить ногти яркими деталями на 1-2 пальцах. Его легко испортить массивным декором или объемными рисунками, поэтому, лучше использовать трюк с акцентными пальцами только на нескольких ногтях.

Их можно дополнить стразами, фольгой блестками или наклейками на 1-2 ногтях, которые будут смотреться стильно и довершено.

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Наклейки на маникюре кошачий глаз

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Модный дизайн ногтей можно оригинально и быстро дополнить стильными наклейками. Наклейки для маникюра считаются быстрым вариантом дизайна, который не требует особых навыков.

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Отличными решениями станут небольшие наклейки с флористикой, силуэтами, мультяшными персонажами или абстракциями на светлой базе в комбинации с темными или яркими оттенками.