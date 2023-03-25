На коротких нігтях манікюр виглядає досить акуратно та доглянуто. До того ж – він дуже зручний у носінні. Манікюр 2023 на короткі нігті: які кольори та форма будуть модними цього року – читайте у матеріалі.

Червоний манікюр на короткі нігті 2023

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Червоний колір часто викликає інтерес та захоплення. Особливо гарний короткий червоний манікюр для святкового образу. Його можна виконати в техніці місячний манікюр, літній дизайн у біло-червоній гамі, френч та з камінням.

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Манікюр 2023 на короткі нігті у білому кольорі

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Білий колір на нігтях – завжди у тренді та вітається у будь-якому з вибраних стилів, тому короткий манікюр з білим лаком буде модним та стильним у 2023 році.

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Особливо гармонійно виглядає білий манікюр на коротких нігтях з геометрією та мінімалізмом, дозволяючи створити неповторний та цікавий образ.

Темний манікюр на коротких нігтях 2023

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Ефектно виглядає манікюр на коротких нігтях в темних тонах, адже він допоможе надати глибину та елегантності будь-якому дизайну нігтів.

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Цікавий дизайн нігтів у короткому варіанті можна створити у чорному матовому покритті із лункою і золотою окантовкою.

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Манікюр на короткі нігті з камінням

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Декоративні елементи у вигляді каміння виглядають елегантно, коли їх наносять у мінімальній кількості. Стрази перетворюють гарний манікюр на ошатний, що стане гарним варіантом для урочистого заходу та завершення образу для вечірки.

Манікюр на короткі нігті: яскраві акценти та принти

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У 2023 році можна придивитися уважніше до варіантів манікюру на короткі нігті з принтами – складними та хитромудрими, мінімалістичними, забавними та милими.

Манікюр, доповнений малюнком, виглядає не нудно та не банально, особливо в тому випадку, коли малюнки гармонійно підібрані.

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Коротка довжина нігтів потребує лаконічного та витонченого дизайну манікюру.

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Пастельний та нюдовий короткий манікюр 2023: тренди року

Даний манікюр неймовірно ніжний та стильний одночасно.

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У якості дизайну можна використовувати смужки, які поділяють нігтик на частини, а також можна виконати манікюр у техніці color block.

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Додатковий акцент на нігтях короткої довжини можна створити за допомогою стразів і малюнків на ніжному лаку в рожевому, блакитному, бірюзовому, бежевому, персиковому, фіолетовому та інших модних відтінках.