На коротких ногтях маникюр выглядит довольно аккуратно и ухожено. К тому же, – он очень удобен в носке. Маникюр 2023 на короткие ногти: какие цвета и форма будут модными в этом году – читайте в материале.
Красный маникюр на короткие ногти
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Красный цвет часто вызывает интерес и восхищение. Особенно красив красный короткий маникюр для праздничного образа. Его можно выполнить в технике лунный маникюр, летний дизайн в бело-красной гамме, френч и с камнями.
Маникюр 2023 на короткие ногти в белом цвете
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Белый цвет на ногтях – всегда в тренде и приветствуется в любом из выбранных стилей, поэтому короткий маникюр с белым лаком будет модным и стильным в 2023 году. Особенно гармонично смотрится белый маникюр на короткие ногти с геометрией и минимализмом, позволяя создать неповторимый и интересный образ.
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Темный маникюр на коротких ногтях 2023
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Эффектно смотрится маникюр с короткими ногтями в темных тонах, ведь он поможет придать глубину и элегантность любому дизайну коротких ногтей.
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Интересный дизайн ногтей в коротком варианте можно создать в черном матовом покрытии с лункой с золотой окантовкой.
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Маникюр на короткие ногти с камнями
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Декоративные элементы в виде камней выглядят элегантно, когда их наносят в минимальном количестве. Стразы превращают красивый маникюр в нарядный, что станет хорошим вариантом для торжественного мероприятия и завершения образа для вечеринки.
Маникюр на короткие ногти: яркие акценты и принты
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В 2023 году можно присмотреться внимательнее к вариантам маникюра на короткие ногти с принтами – сложными и замысловатыми, минималистическими, забавными и милыми.
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Маникюр, дополненный рисунком, выглядит не скучно и не банально, особенно в том случае, когда рисунки гармонично подобраны.
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Короткая длина ногтей требует лаконичный и изящный дизайн маникюра.
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Пастельный и нюдовый короткий маникюр 2023: тренды года
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Данный маникюр невероятно нежный и стильный одновременно.
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В качестве дизайна можно использовать полоски, которые разделяют ноготок на части, а также можно выполнить маникюр в технике color block.
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Дополнительный акцент на ногтях короткой длины можно создать с помощью стразов и рисунков на нежном лаке в розовом, голубом, бирюзовом, бежевом, персиковом, лиловом и др. модных оттенках.
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