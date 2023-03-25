На коротких ногтях маникюр выглядит довольно аккуратно и ухожено. К тому же, – он очень удобен в носке. Маникюр 2023 на короткие ногти: какие цвета и форма будут модными в этом году – читайте в материале.

Красный маникюр на короткие ногти

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Красный цвет часто вызывает интерес и восхищение. Особенно красив красный короткий маникюр для праздничного образа. Его можно выполнить в технике лунный маникюр, летний дизайн в бело-красной гамме, френч и с камнями.

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Маникюр 2023 на короткие ногти в белом цвете

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Белый цвет на ногтях – всегда в тренде и приветствуется в любом из выбранных стилей, поэтому короткий маникюр с белым лаком будет модным и стильным в 2023 году. Особенно гармонично смотрится белый маникюр на короткие ногти с геометрией и минимализмом, позволяя создать неповторимый и интересный образ.

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Темный маникюр на коротких ногтях 2023

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Эффектно смотрится маникюр с короткими ногтями в темных тонах, ведь он поможет придать глубину и элегантность любому дизайну коротких ногтей.

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Интересный дизайн ногтей в коротком варианте можно создать в черном матовом покрытии с лункой с золотой окантовкой.

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Маникюр на короткие ногти с камнями

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Декоративные элементы в виде камней выглядят элегантно, когда их наносят в минимальном количестве. Стразы превращают красивый маникюр в нарядный, что станет хорошим вариантом для торжественного мероприятия и завершения образа для вечеринки.

Маникюр на короткие ногти: яркие акценты и принты

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В 2023 году можно присмотреться внимательнее к вариантам маникюра на короткие ногти с принтами – сложными и замысловатыми, минималистическими, забавными и милыми.

Маникюр, дополненный рисунком, выглядит не скучно и не банально, особенно в том случае, когда рисунки гармонично подобраны.

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Короткая длина ногтей требует лаконичный и изящный дизайн маникюра.

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Пастельный и нюдовый короткий маникюр 2023: тренды года

Данный маникюр невероятно нежный и стильный одновременно.

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В качестве дизайна можно использовать полоски, которые разделяют ноготок на части, а также можно выполнить маникюр в технике color block.

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Дополнительный акцент на ногтях короткой длины можно создать с помощью стразов и рисунков на нежном лаке в розовом, голубом, бирюзовом, бежевом, персиковом, лиловом и др. модных оттенках.