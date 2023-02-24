Співак Макс Барських презентував чуттєвий трек-посвяту Мамо, не плач. Композицію виконавець представив у річницю незламності.

Мамо, не плач – шостий сингл із музичного щоденника Барських, який співак веде з третього дня повномасштабного вторгнення. Трек присвячено усім матерям, які чекають на повернення своїх захисників.

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– Мамо, не плач, я повернусь. Все буде добре, я вірю чомусь. Мамо чекай і передай всім, не віддамо ми нікому наш дім, – співає Макс, відзначаючи силу духу, міць і незламність українських військових, попри жорстокі випробування на фронті.

Співак зазначає, війна виходить на новий рівень у той час, як Україна вже рік живе в жорстокому протистоянні ворогові. Тому саме зараз йому вкотре хотілося б звернутися до кожного українця зі словами підтримки.

– Попри психологічну втому та звикання до постійних повітряних тривог і ракетних обстрілів, ми повинні зібратися з силами, тримаючи психологічну оборону з вірою в наших захисників. Дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе слухачам в складний час і надасть сили не падати духом. Бо я щиро вірю в нашу перемогу й те, що весна вже близько, – сказав Макс.

Шанувальники оцінили нову робота Барських, зазначивши, що вона торкнулася їхньої душі.

Макс, знову сльози, сироти по шкірі. Всі пісні написані з душею. Подяка всім нашим героям.

Нехай матері всього світу ніколи не пізнають сліз від втрати своїх дітей!

Цей Макс мені подобається більше ніж той, що був до війни.

Під час війни відкрила для себе Макса. Глибока і тонка людина з хорошими піснями.

Я закохалася в цю пісню з першого разу, в саме серце.

Вічна пам’ять тим, хто не повернеться! Бажаю кожному обійняти рідних.

Душевна, тепла і дуже красива пісня, неможливо слухати без сліз, – пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що 24 лютого Макс Барських стане гостем благодійного концерту на підтримку України в Польщі (Ясьонка) Stay Together, де вперше виконає Мамо, не плач наживо, та пісню, яка стала символом народного спротиву – Буде весна.