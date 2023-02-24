Співак Макс Барських презентував чуттєвий трек-посвяту Мамо, не плач. Композицію виконавець представив у річницю незламності.
Мамо, не плач – шостий сингл із музичного щоденника Барських, який співак веде з третього дня повномасштабного вторгнення. Трек присвячено усім матерям, які чекають на повернення своїх захисників.
– Мамо, не плач, я повернусь. Все буде добре, я вірю чомусь. Мамо чекай і передай всім, не віддамо ми нікому наш дім, – співає Макс, відзначаючи силу духу, міць і незламність українських військових, попри жорстокі випробування на фронті.
Співак зазначає, війна виходить на новий рівень у той час, як Україна вже рік живе в жорстокому протистоянні ворогові. Тому саме зараз йому вкотре хотілося б звернутися до кожного українця зі словами підтримки.
– Попри психологічну втому та звикання до постійних повітряних тривог і ракетних обстрілів, ми повинні зібратися з силами, тримаючи психологічну оборону з вірою в наших захисників. Дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе слухачам в складний час і надасть сили не падати духом. Бо я щиро вірю в нашу перемогу й те, що весна вже близько, – сказав Макс.
Шанувальники оцінили нову робота Барських, зазначивши, що вона торкнулася їхньої душі.
- Макс, знову сльози, сироти по шкірі. Всі пісні написані з душею. Подяка всім нашим героям.
- Нехай матері всього світу ніколи не пізнають сліз від втрати своїх дітей!
- Цей Макс мені подобається більше ніж той, що був до війни.
- Під час війни відкрила для себе Макса. Глибока і тонка людина з хорошими піснями.
- Я закохалася в цю пісню з першого разу, в саме серце.
- Вічна пам’ять тим, хто не повернеться! Бажаю кожному обійняти рідних.
- Душевна, тепла і дуже красива пісня, неможливо слухати без сліз, – пишуть користувачі мережі.
Варто зазначити, що 24 лютого Макс Барських стане гостем благодійного концерту на підтримку України в Польщі (Ясьонка) Stay Together, де вперше виконає Мамо, не плач наживо, та пісню, яка стала символом народного спротиву – Буде весна.