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Мамо, не плач. Макс Барських презентував трек-посвяту у річницю незламності

24 Лютого 2023, 12:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Макс Барських

Співак Макс Барських презентував чуттєвий трек-посвяту Мамо, не плач. Композицію виконавець представив у річницю незламності.

Мамо, не плач – шостий сингл із музичного щоденника Барських, який співак веде з третього дня повномасштабного вторгнення. Трек присвячено усім матерям, які чекають на повернення своїх захисників.

Зараз дивляться

Мамо, не плач, я повернусь. Все буде добре, я вірю чомусь. Мамо чекай і передай всім, не віддамо ми нікому наш дім, – співає Макс, відзначаючи силу духу, міць і незламність українських військових, попри жорстокі випробування на фронті.

Співак зазначає, війна виходить на новий рівень у той час, як Україна вже рік живе в жорстокому протистоянні ворогові. Тому саме зараз йому вкотре хотілося б звернутися до кожного українця зі словами підтримки.

– Попри психологічну втому та звикання до постійних повітряних тривог і ракетних обстрілів, ми повинні зібратися з силами, тримаючи психологічну оборону з вірою в наших захисників. Дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе слухачам в складний час і надасть сили не падати духом. Бо я щиро вірю в нашу перемогу й те, що весна вже близько, – сказав Макс.

Шанувальники оцінили нову робота Барських, зазначивши, що вона торкнулася їхньої душі.

  • Макс, знову сльози, сироти по шкірі. Всі пісні написані з душею. Подяка всім нашим героям.
  • Нехай матері всього світу ніколи не пізнають сліз від втрати своїх дітей!
  • Цей Макс мені подобається більше ніж той, що був до війни.
  • Під час війни відкрила для себе Макса. Глибока і тонка людина з хорошими піснями.
  • Я закохалася в цю пісню з першого разу, в саме серце.
  • Вічна пам’ять тим, хто не повернеться! Бажаю кожному обійняти рідних.
  • Душевна, тепла і дуже красива пісня, неможливо слухати без сліз, – пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що 24 лютого Макс Барських стане гостем благодійного концерту на підтримку України в Польщі (Ясьонка) Stay Together, де вперше виконає Мамо, не плач наживо, та пісню, яка стала символом народного спротиву – Буде весна.

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Теги
Макс Барських прем’єра Річниця вторгнення
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