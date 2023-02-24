Певец Макс Барских представил чувственный трек-посвящение Мамо, не плач. Композицию исполнитель представил в годовщину несокрушимости.

Мамо, не плач – шестой сингл из музыкального дневника Барских, который певец ведет с третьего дня полномасштабного вторжения. Трек посвящен всем матерям, ожидающим возвращения своих защитников.

Сейчас смотрят

— Мамо, не плач, я повернусь. Все буде добре, я вірю чомусь. Мамо чекай і передай всім, не віддамо ми нікому наш дім, — поет Макс, подчеркивая силу духа, мощь и несокрушимость украинских военных, несмотря на жестокие испытания на фронте.

Певец отмечает, что война выходит на новый уровень в то время, как Украина уже год живет в жестоком противостоянии врагу. Поэтому именно сейчас ему еще раз хотелось бы обратиться к каждому украинцу со словами поддержки.

— Несмотря на психологическую усталость и привыкание к постоянным воздушным тревогам и ракетным обстрелам, мы должны собраться с силами, держа психологическую оборону с верой в наших защитников. Очень надеюсь, что эта песня поможет слушателям в сложное время и придаст силы не падать духом. Потому что я искренне верю в нашу победу и то, что весна уже близка, – сказал Макс.

Стоит отметить, что 24 февраля Макс Барских станет гостем благотворительного концерта в поддержку Украины в Польше (Ясенка) Stay Together, где впервые исполнит Мамо, не плач вживую, и песню, ставшую символом народного сопротивления Буде весна.