Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Без виклику поліції: як оформити ДТП за допомогою електронного європротоколу

3 Липня 2022, 19:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Без виклику поліції: як оформити ДТП за допомогою електронного європротоколу
Джерело: Depositphotos

Швидко, легко та без виклику поліції оформити ДТП можна за допомогою електронного європротоколу. Щоб скористатися ним, необхідно мати будь-який мобільний пристрій з камерою.

На оформлення європротоколу дається 24 години, відлік починається після натискання кнопки Оформити. Про переваги такого способу та умови складання розповіли в Facebook Патрульній поліції Запорізької області.

Переваги електронного європротоколу:

Зараз дивляться
  • швидкість оформлення ДТП;
  • відсутність адмінпротоколу та штрафу;
  • посвідчення водія не вилучається.

Умови складання європротоколу:

  • відсутні травмовані чи загиблі;
  • не завдано матеріальних збитків третім особам;
  • учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування;
  • між учасниками ДТП досягнуто згоди за всіма обставинами події;
  • водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані.
Читайте також:
Без виклику поліції: як оформити ДТП за допомогою електронного європротоколуУлюбленці водіїв: які нові авто купували українці у червні 2022 року

Теги
ДТП
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь