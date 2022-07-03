Швидко, легко та без виклику поліції оформити ДТП можна за допомогою електронного європротоколу. Щоб скористатися ним, необхідно мати будь-який мобільний пристрій з камерою.
На оформлення європротоколу дається 24 години, відлік починається після натискання кнопки Оформити. Про переваги такого способу та умови складання розповіли в Facebook Патрульній поліції Запорізької області.
Переваги електронного європротоколу:
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- швидкість оформлення ДТП;
- відсутність адмінпротоколу та штрафу;
- посвідчення водія не вилучається.
Умови складання європротоколу:
- відсутні травмовані чи загиблі;
- не завдано матеріальних збитків третім особам;
- учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування;
- між учасниками ДТП досягнуто згоди за всіма обставинами події;
- водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані.