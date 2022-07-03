Швидко, легко та без виклику поліції оформити ДТП можна за допомогою електронного європротоколу. Щоб скористатися ним, необхідно мати будь-який мобільний пристрій з камерою.

На оформлення європротоколу дається 24 години, відлік починається після натискання кнопки Оформити. Про переваги такого способу та умови складання розповіли в Facebook Патрульній поліції Запорізької області.

Переваги електронного європротоколу:

Зараз дивляться

швидкість оформлення ДТП;

відсутність адмінпротоколу та штрафу;

посвідчення водія не вилучається.

Умови складання європротоколу: