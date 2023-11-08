Коли, де відбулося весілля та хто став обранцем доньки, Білокінь не розповіла. Як геолокацію на фото вона позначила місто Полтава.

Також невідомо, чи був присутній на святі друг та колега Інни, артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка.

Зазначимо, що Інна Білокінь вже понад 30 років перебуває у шлюбі з чоловіком Олегом. У пари є власний бізнес – розводять породистих собак.

У шлюбі в Інни та Олега народилася донька Яна. У 2015 році вона закінчила Полтавський комерційний технікум, а продовжила навчання у Польщі.