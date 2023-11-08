Українська акторка Інна Білокінь, відома як “мама” Вєрки Сердючки, розповіла, що її донька Яна вийшла заміж.
Інна Білоконь видала доньку заміж – фото
На особистій сторінці в Instagram Інна опублікувала чорно-біле фото доньки та її чоловіка.
У кадрі наречена позує у білій сукні, розшитій камінням, та з букетом в руках. Коханий Яни був у чорному класичному костюмі та білій сорочці, піджак чоловіка прикрасила бутоньєрка.
– S❤️Y, – лаконічно підписала світлину Білокінь.
Коли, де відбулося весілля та хто став обранцем доньки, Білокінь не розповіла. Як геолокацію на фото вона позначила місто Полтава.
Також невідомо, чи був присутній на святі друг та колега Інни, артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка.
Зазначимо, що Інна Білокінь вже понад 30 років перебуває у шлюбі з чоловіком Олегом. У пари є власний бізнес – розводять породистих собак.
У шлюбі в Інни та Олега народилася донька Яна. У 2015 році вона закінчила Полтавський комерційний технікум, а продовжила навчання у Польщі.
Фото: Інна Білокінь