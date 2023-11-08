Украинская актриса Инна Белоконь, известная как “мама” Верки Сердючки, рассказала, что ее дочь Яна вышла замуж.

Инна Белоконь выдала дочь замуж — фото

На личной странице в Instagram Инна опубликовала черно-белое фото дочери и ее мужа.

В кадре невеста позирует в белом платье, расшитом камнями, и с букетом в руках. Возлюбленный Яны был в черном классическом костюме и белой рубашке, пиджак мужчины украсила бутоньерка.

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— S❤️Y, — лаконично подписала фотографию Белоконь.

Когда, где состоялась свадьба и кто стал избранником дочери, Белоконь не рассказала. В качестве геолокации на фото она обозначила город Полтава.

Также неизвестно, присутствовал ли на празднике друг и коллега Инны, артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка.

Отметим, что Инна Белоконь уже более 30 лет находится в браке с мужем Олегом. У пары есть собственный бизнес — разводят породистых собак.

В браке у Инны и Олега родилась дочь Яна. В 2015 году она закончила Полтавский коммерческий техникум, а продолжила обучение в Польше.

Фото: Инна Белоконь