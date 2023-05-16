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Мало хто знає, що відбувається: Марія Яремчук вразила одкровенням після Євробачення

16 Травня 2023, 19:27
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Марія Яремчук

Після тріумфального виступу на Євробаченні 2023 у Ліверпулі Марія Яремчук вирішила відновити музичну кар’єру та повернутися на сцену.

У своєму Instagram співачка засвітила уривок нового треку Щит і меч. Прем’єра пісні запланована на 26 травня.

Українці радісно відреагували на таку звістку та кинулися вітати Марію Яремчук із поверненням:

  • З поверненням, зірочко солодкоголоса! 
  • Нарешті, бо я вже заслухала минулі хіти.
  • З поверненням! Дуже чекали!
  • Нарешті! Чекаємо на трек і новий альбом!
  • Ми дуже щасливі чути вас знову!

Примітно, що на сторінці співачки зникли всі попередні дописи. Ще під час другого півфіналу Євробачення в Instagram Марії Яремчук були її фото та відео, але зараз профіль фактично “обнулився”.

– Сцена – класна алегорія з життям. Мало хто знає, що відбувається за кулісами. Мало хто знає, що відбувається за кулісами душ. Найважливіша сцена – це та, що всередині. Серед мільярдів людей найголовніша зустріч – зустріч із самим собою. І най зачекає цілий світ, – заінтригувала шанувальників Яремчук.

Марія Яремчук

Нагадаємо, виступ Марії Яремчук на Євробаченні 2023 став першим за 5 років. На сцені в Ліверпулі співачка виконала пісню свого батька Родина.

У 2018 році Марія Яремчук вирішила піти зі сцени. В інтерв’ю вона зізналася, що перед виступами почала відчувати панічні атаки. Тіло співачки німіло і хотілося бігти, відтак кожен вихід на сцену був для Яремчук “маленькою смертю”.

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