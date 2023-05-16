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Мало кто знает, что происходит: Мария Яремчук поразила откровением после Евровидения

16 мая 2023, 19:27
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Марія Яремчук

После триумфального выступления на Евровидении 2023 Мария Яремчук решила возобновить музыкальную карьеру и вернуться на сцену.

В своем Instagram певица засветила отрывок нового трека Щит і меч. Премьера песни запланирована на 26 мая.

Украинцы радостно отреагировали на такое известие и бросились поздравлять Марию Яремчук с возвращением:

  • С возвращением, звездочка сладкоголосая!
  • Наконец-то, потому что я уже заслушала прошлые хиты.
  • С возвращением! Очень ждали!
  • Наконец-то! Ждем трек и новый альбом!
  • Мы очень счастливы слышать вас снова!

Примечательно, что на странице певицы исчезли все предыдущие публикации. Еще во время второго полуфинала Евровидения в Instagram Марии Яремчук были ее фото и видео, тогда как сейчас профиль фактически “обнулился”.

— Сцена — классная аллегория с жизнью. Мало кто знает, что происходит за кулисами. Мало кто знает, что происходит за кулисами душ. Самая важная сцена — это та, что внутри. Среди миллиардов людей самая главная встреча — встреча с самим собой. И пусть подождет целый мир, — заинтриговала поклонников Яремчук.

Марія Яремчук

Напомним, выступление Марии Яремчук на Евровидении 2023 стало первым за 5 лет. На сцене в Ливерпуле певица исполнила песню своего отца Родина.

В 2018 году Мария Яремчук решила уйти со сцены. В интервью она призналась, что перед выступлениями начала испытывать панические атаки. Тело певицы немело и хотелось бежать, поэтому каждый выход на сцену был для Яремчук “маленькой смертью”.

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