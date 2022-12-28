Співачка Світлана Тарабарова вивезла своїх батьків із Херсона після 11 місяців умовлянь, вісім із яких місто було окуповане російськими військовими.

Після того, як ЗСУ прогнали окупантів із Херсона у листопаді, ті перемістилися на інший берег, звідки наразі регулярно обстрілюють місто.

Світлана поділилася емоційним відео в Instagram, закликавши мешканців особливо небезпечного району Острів евакуюватись.

Зараз дивляться

– Ворог перебуває на тому березі Дніпра. Район у небезпеці. Забезпечити постачання води, електрики, тепла – неможливо, – зазначила Тарабарова.

Додає, розуміє і знає, що багато хто тримається за стіни, в яких прожив усе своє життя, проте наразі важливо його зберегти.

– Я сама півтора місяці, а до цього 10 місяців умовляла своїх батьків поїхати. Але маю маленьку перемогу — вчора мені вдалося їх вивезти. Вони у безпеці, вони поряд, – сказала Тарабарова.

Виконавиця наголосила, що перебувати у місті – небезпечно. Тому закликала тих, хто ще не виїхав – виїжджати, наголосивши, що для цього можна звернутися до відповідних штабів.

Фото: Світлана Тарабарова