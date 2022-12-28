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Маленька перемога: Світлана Тарабарова вивезла батьків із Херсона через 11 місяців

28 Грудня 2022, 19:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Светлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова вивезла своїх батьків із Херсона після 11 місяців умовлянь, вісім із яких місто було окуповане російськими військовими.

Після того, як ЗСУ прогнали окупантів із Херсона у листопаді, ті перемістилися на інший берег, звідки наразі регулярно обстрілюють місто.

Світлана поділилася емоційним відео в Instagram, закликавши мешканців особливо небезпечного району Острів евакуюватись.

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– Ворог перебуває на тому березі Дніпра. Район у небезпеці. Забезпечити постачання води, електрики, тепла – неможливо, – зазначила Тарабарова.

Додає, розуміє і знає, що багато хто тримається за стіни, в яких прожив усе своє життя, проте наразі важливо його зберегти.

– Я сама півтора місяці, а до цього 10 місяців умовляла своїх батьків поїхати. Але маю маленьку перемогу — вчора мені вдалося їх вивезти. Вони у безпеці, вони поряд, – сказала Тарабарова.

Виконавиця наголосила, що перебувати у місті – небезпечно. Тому закликала тих, хто ще не виїхав – виїжджати, наголосивши, що для цього можна звернутися до відповідних штабів.

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Фото: Світлана Тарабарова

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Батьки Світлана Тарабарова Херсон
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