Певица Светлана Тарабарова вывезла своих родителей с Херсона после 11 месяцев уговоров, восемь из которых город был оккупирован российскими военными.

После того, как ВСУ прогнали оккупантов из Херсона в ноябре, те переместились на другой берег, откуда сейчас регулярно обстреливают город.

Светлана поделилась эмоциональным видео в Instagram, призвав жителей особо опасного района Остров эвакуироваться.

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— Враг находится на том берегу Днепра. Район в опасности. Обеспечить поставки воды, электричества, тепла — невозможно, — отметила Тарабарова.

Добавляет, понимает и знает, что многие держатся за стены, в которых прожили всю свою жизнь, однако сейчас важно ее сберечь.

— Я сама полтора месяца, а до этого 10 месяцев уговаривала своих родителей уехать. Но у меня маленькая победа — вчера мне удалось их вывезти. Они в безопасности, они рядом, — сказала Тарабарова.

Исполнительница подчеркнула, что находиться в городе — опасно. Поэтому призвала тех, кто еще не выехал — выезжать, отметив, что для этого можно обратиться в соответствующие штабы.

Фото: Светлана Тарабарова