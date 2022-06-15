10-річна донька американської співачки Бейонсе та репера Jay-Z Блу Айві Картер вразила схожістю з мамою.
To us: Jay Z, the all time rap legend
To Blue Ivy: embarrassing dad pic.twitter.com/yOsIpBUVyz
— philip lewis (@Phil_Lewis_) June 14, 2022
Дівчинка відвідала баскетбольний матч у Сан-Франциско разом із батьком, після чого у мережі з’явилися її рідкісні кадри. Блу не часто виходить у світ, а тому здивувала схожістю з матір’ю і красою, яку почали обговорювати користувачі мережі.
Beyoncé (2007) x Blue Ivy (2022) pic.twitter.com/9xE2ZkLshZ
— Listenary. (@Listenary) June 14, 2022
blue ivy in 2022; beyoncé in 2002 pic.twitter.com/e7hCV2e9Bq
— beyoncé archive ???? (@archivebeys) June 14, 2022
Yo ???????????? Blue Ivy x Beyoncé pic.twitter.com/3daMI3W5tA
— Candy(not Yoncé) (@navaruushhh) June 14, 2022
This isn’t Beyoncé? pic.twitter.com/IJf6i8Z7it
— B7 Updates (@B7Album) June 14, 2022
На публіці Блу з’явилася у косусі, чорній футболці та спортивних штанях. Образ вона доповнила сережками-кільцями. Очевидно, що в старшої доньки Бейонсе та Jay-Z чудовий смак, вона стежить за волоссям і користується косметикою – її губи були нафарбовані блиском.
Варто зазначити, що Блу Айві вже встигла стати лауреатом кількох премій, зокрема музичної премії Греммі за найкраще відео року – Brown Skin Girl.
У 2020 році дівчинка з мамою та молодшою сестрою знялася в рекламі IVY PARK.
Також Бейонс і Jay-Z виховують п’ятирічних Румі Картер та Сера Картер.