10-річна донька американської співачки Бейонсе та репера Jay-Z Блу Айві Картер вразила схожістю з мамою.

To us: Jay Z, the all time rap legend

To Blue Ivy: embarrassing dad pic.twitter.com/yOsIpBUVyz — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 14, 2022

Дівчинка відвідала баскетбольний матч у Сан-Франциско разом із батьком, після чого у мережі з’явилися її рідкісні кадри. Блу не часто виходить у світ, а тому здивувала схожістю з матір’ю і красою, яку почали обговорювати користувачі мережі.

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blue ivy in 2022; beyoncé in 2002 pic.twitter.com/e7hCV2e9Bq — beyoncé archive ???? (@archivebeys) June 14, 2022

Yo ???????????? Blue Ivy x Beyoncé pic.twitter.com/3daMI3W5tA — Candy(not Yoncé) (@navaruushhh) June 14, 2022

На публіці Блу з’явилася у косусі, чорній футболці та спортивних штанях. Образ вона доповнила сережками-кільцями. Очевидно, що в старшої доньки Бейонсе та Jay-Z чудовий смак, вона стежить за волоссям і користується косметикою – її губи були нафарбовані блиском.

Варто зазначити, що Блу ​​Айві вже встигла стати лауреатом кількох премій, зокрема музичної премії Греммі за найкраще відео року – Brown Skin Girl.

У 2020 році дівчинка з мамою та молодшою ​​сестрою знялася в рекламі IVY PARK.

Також Бейонс і Jay-Z виховують п’ятирічних Румі Картер та Сера Картер.