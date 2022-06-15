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Маленька копія: 10-річна донька Бейонсе вразила схожістю з мамою

15 Червня 2022, 12:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маленька копія: 10-річна донька Бейонсе вразила схожістю з мамою
Джерело: Depositphotos

10-річна донька американської співачки Бейонсе та репера Jay-Z Блу Айві Картер вразила схожістю з мамою.

Дівчинка відвідала баскетбольний матч у Сан-Франциско разом із батьком, після чого у мережі з’явилися її рідкісні кадри. Блу не часто виходить у світ, а тому здивувала схожістю з матір’ю і красою, яку почали обговорювати користувачі мережі.

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На публіці Блу з’явилася у косусі, чорній футболці та спортивних штанях. Образ вона доповнила сережками-кільцями. Очевидно, що в старшої доньки Бейонсе та Jay-Z чудовий смак, вона стежить за волоссям і користується косметикою – її губи були нафарбовані блиском.

Варто зазначити, що Блу ​​Айві вже встигла стати лауреатом кількох премій, зокрема музичної премії Греммі за найкраще відео року – Brown Skin Girl.

У 2020 році дівчинка з мамою та молодшою ​​сестрою знялася в рекламі IVY PARK.

Також Бейонс і Jay-Z виховують п’ятирічних Румі Картер та Сера Картер.

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Jay-Z Бейонсе
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