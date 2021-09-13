Российская певица МакSим рассказала, что у нее дважды останавливалось сердце во время медикаментозной комы, в которой она находилась полтора месяца.

В интервью Ксении Собчак звезда призналась, что все слухи о ее тяжелом состоянии здоровья не были преувеличением.

— Все осложнения, которые могли быть, произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день врачи меняли стратегию по спасению, ничего не получалось. Когда я пришла в себя, мне рассказали, что у меня дважды останавливалось сердце. Был подключен аппарат ЭКМО, а он заменяет работу сердца. Если бы его не было, ничего бы не получилось, — поделилась звезда.

По словам МакSим, находясь в коме, она оказалась в совершенно другой реальности.

— Это не было похоже на сон. Мне кажется, что каждый видит что-то свое. Я себя почувствовала в полете, мне было хорошо, какой-то закат солнца, тепло. Вдруг услышала голос своего духовника и сказала ему: «Батюшка, я умираю, мне хорошо». Хотя когда ложилась в больницу, я совсем не собиралась умирать! Думала, сейчас меня быстренько полечат… А в коме вдруг появилось принятие и спокойствие, страха смерти не было, — рассказала певица.

МакSим отметила, что после выхода из комы она быстро набирает вес и восстанавливает свою физическую форму. Сейчас певица весит 43-44 килограмма.

Напомним, что в июне 2021 года 38-летнюю МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

За несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

3 августа СМИ начали писать, что МакSим самостоятельно дышит через кислородную маску. Врачи отключили Марину Максимову от ЭКМО, а ее состояние улучшилось. Впоследствии певицу выписали из больницы и она продолжила свою реабилитацию дома.

Фото: Натали Кожевникова