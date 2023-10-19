Главный герой романтического реалити Холостяк 10 пилот Макс Михайлюк и его жена, модель Даша Хлыстун во второй раз станут родителями.

Новость о пополнении в семье пара сообщила на личных страницах в Instagram. Макс обнародовал снимок, на котором он и его возлюбленная держат в руках тесты на беременность.

— Чудеса требуют немного времени, — подписал кадр Михайлюк.

Даша поделилась фото, на котором Макс целует ее в щечку, и написала: +1 в семью Михайлюк.

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В комментариях супругов поздравляют поклонными и знаменитости. Свои пожелания уже написали Даша Квиткова, Григорий и Кристина Решетники, Михаил Заливако и другие.

Напомним, что в апреле 2021 года у Макса и Даши родилась дочь Ариана.

Через несколько месяцев после рождения первенца пара официально поженилась.

Отношения Михайлюка с Хлыстун завязались сразу после проекта Холостяк. Они познакомились в Instagram, Максим первый написал девушке. Через некоторое время они начали встречаться и жить вместе.

Фото: Макс Михайлюк