Главный герой романтического реалити Холостяк 10 пилот Макс Михайлюк и его жена, модель Даша Хлыстун во второй раз станут родителями.
Новость о пополнении в семье пара сообщила на личных страницах в Instagram. Макс обнародовал снимок, на котором он и его возлюбленная держат в руках тесты на беременность.
— Чудеса требуют немного времени, — подписал кадр Михайлюк.
Даша поделилась фото, на котором Макс целует ее в щечку, и написала: +1 в семью Михайлюк.
В комментариях супругов поздравляют поклонными и знаменитости. Свои пожелания уже написали Даша Квиткова, Григорий и Кристина Решетники, Михаил Заливако и другие.
Напомним, что в апреле 2021 года у Макса и Даши родилась дочь Ариана.
Через несколько месяцев после рождения первенца пара официально поженилась.
Отношения Михайлюка с Хлыстун завязались сразу после проекта Холостяк. Они познакомились в Instagram, Максим первый написал девушке. Через некоторое время они начали встречаться и жить вместе.
Фото: Макс Михайлюк