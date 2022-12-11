В конце февраля 2022 года российская армия незаконно пересекла границу Украины со стороны Беларуси и двинулась на Киев. Был план взять столицу за три дня, но он с треском провалился. Единственное место, где оккупанты имели хоть какой-то шанс прорваться в сторону Киева, стало село Мощун, расположенное в 30 км от столицы. Но именно это небольшое село остановило врага.

– Сейчас в Мощуне, к сожалению, почти ни одного уцелевшего дома. Что не разрушено до основания, то выжжено. От некоторых домов остались только стены, а от некоторых только печь… – рассказывает Леся Никитюк в своем проекте LeМаршрутка.

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Во время съемок телеведущая встретилась и пообщалась с жителями Мощуна.

– 25 февраля мы уже не могли безопасно передвигаться, связи не было вообще. Затем исчез свет. Мы могли иногда все вместе собраться, от генератора чуть-чуть подзарядить телефоны, набрать воды и разбежаться снова. Гупало повсюду, все время раздавался свист снарядов, и мы не знали, куда они приземлятся, – рассказывает жительница села, дом которой уничтожили оккупанты.

Почти ни одного уцелевшего дома: Леся Никитюк посетила село, сдержавшее врага при наступлении на Киев / 3 images

Разлив реки Ирпень не успел дойти до этого села, поэтому оккупанты постоянно пытались навести понтоны и форсировать водоем.

– Это был их крайний вариант прохода в Киев. Враг пытался по-разному форсировать эту реку: с использованием техники, пешим порядком, лодками. Но любые их силы сдерживала наша артиллерия. Также мы видели гражданских людей, которые с личным охотничьим оружием давали отпор врагу, пытались группироваться в подразделения и встречать оккупантов на всех линиях, – объясняет военный-спецназовец, участвовавший в битве за Киев.

Упорные бои продолжались там все время. Часть населенного пункта постоянно переходила то под контроль украинских военных, то под контроль врага. Все понимали, что, к сожалению, в этом селе может закончиться оборона Киева.