Держбюро розслідувань хоче арештувати нерухомість художниці Соні Морозюк у межах справи родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якому закидають розкрадання коштів Міноборони.

Мисткиня ще в січні оголосила про розрив заручин із сином підозрюваного підприємця Романом Гринкевичем, проте це не зняло з неї відповідальності.

Як просувається розслідування справи Гринкевичів

Приблизно у той самий час, коли Морозюк зробила заяву, що не вийде заміж за свого нареченого, родині Гринкевичів повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, що заволоділа великими коштами у шахрайський спосіб. У матеріалах фігурує сам Ігор Гринкевич, його дружина, син, теща та ще два співучасники.

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– Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою, – йдеться у повідомленні ДБР.

Тепер у відомстві ініціювали арешт не лише майна Морозюк, а й ще одного співучасника.

Як Соня Морозююк реагувала на корупційний скандал із Гринкевичами

Спочатку мисткиня заявила, що її шокувала звістка про можливу причетність коханого до оборудок. Відтак Морозюк стала фігуранткою справи, адже у неї виявили дві квартири, що пов’язують з корупційними операціями.

Сама Соня стверджувала, що купляла майно у 2023 році власним коштом. Зокрема, йшлося про автомобіль Porsche Cayenne. Авторка зазначила, що за минулий рік заробила близько $100 тис., сплативши з них податки. Єдиними дорогими подарунками від нареченого Романа Гринкевича художниця назвала каблучку та кольє.

Нагадаємо, що бізнесмена Ігоря Гринкевича 29 грудня затримали працівники ДБР на спробі дати хабар у $500 тис. Відомо, що компанії підприємця виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак низка контрактів не була виконана, ще деякі виконали не в повному обсязі або за завищеними цінами.

Фото: Соня Морозюк