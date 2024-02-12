Госбюро расследований хочет арестовать недвижимость художницы Сони Морозюк в рамках дела семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого обвиняют в хищении средств Минобороны.

Художница еще в январе объявила о разрыве помолвки с сыном подозреваемого предпринимателя Романом Гринкевичем, однако это не сняло с нее ответственности.

Как продвигается расследование дела Гринкевичей

Примерно в то же время, когда Морозюк сделала заявление, что не станет выходить замуж за своего жениха, семье Гринкевичей сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации, завладевшей крупными средствами мошенническим способом. В материалах фигурирует сам Игорь Гринкевич, его жена, сын, теща и еще два соучастника.

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— Преступные действия были квалифицированы как мошенничество, ведь они организовались с целью завладения чужим имуществом (средствами) через заключение рядом подконтрольных контрагентов с Министерством обороны договоров по закупке товаров, в частности одежды для военных. В результате была поставлена продукция ненадлежащего качества, которая не могла использоваться по назначению, что по квалификации является обманом и злоупотреблением доверием, — говорится в сообщении ГБР.

Теперь в ведомстве инициировали арест не только имущества Морозюк, но и еще одного соучастника.

Как Соня Морозююк реагировала на коррупционный скандал с Гринкевичами

Сначала художница заявила, что ее шокировало известие о возможной причастности любимого к сделкам. Потом Морозюк стала фигуранткой дела, ведь у нее обнаружили две квартиры, которые связывают с коррупционными операциями.

При этом сама Соня утверждала, что покупала имущество в 2023 году за свой счет. В частности, речь шла об автомобиле Porsche Cayenne. Автор отметила, что за прошлый год заработала около $100 тыс., уплатив с них налоги. Единственными дорогими подарками от жениха Романа Гринкевича художница назвала кольцо и колье.

Напомним, что бизнесмена Игоря Гринкевича 29 декабря задержали сотрудники ГБР на попытке дать взятку в $500 тыс. Известно, что компании предпринимателя выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на более чем 1,5 млрд грн. Однако ряд контрактов не был выполнен, еще некоторые выполнили не в полном объеме или по завышенным ценам.

Фото: Соня Морозюк