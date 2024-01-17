Художниця Соня Морозюк заявила про розрив стосунків з Романом Гринкевичем, сином львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні коштів Міноборони.
Морозюк розірвала заручини з Гринкевичем
На особистій сторінці в Instagram художниця повідомила, що не будуватиме сім’ю з людиною, яка зрадила Україну. За словами Соні, вона вірила Гринкевичу, але зараз почувається “обманутою та використаною”.
– Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк, – написала художниця.
Морозюк зазначила, що обручку та кольє, які отримала у подарунок від Романа, продасть, а кошти задонатить на ЗСУ.
– Всі підозри в тому, що я нібито отримувала ще щось від Романа або членів його родини – квартири, машини, нерухомість, що завгодно – я відкидаю і готова доводити це в суді і як завгодно. Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить в мене як в людину з мораллю і принципами, – додала Соня.
Зазначимо, що Роман Гринкевич та Соня Морозюк зустрічалися п’ять місяців. У жовтні минулого року Роман освідчився коханій у Венеції та подарував обручку Graff, яка коштує від $7 тис.
В кінці грудня ДБР затримало його батька Ігоря Гринкевича на хабарі розміром $500 тис. та звинуватило у розкраданні державних коштів.
Одна з фірм, що фігурує у корупційному скандалі, зареєстрована на Романа Гринкевича. Журналісти підозрюють, що вкрадені у держави кошти вкладалися у розвиток художниці, а також витрачалися на дорогі подарунки для дівчини.